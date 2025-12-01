پخش زنده
امروز: -
نشست بینالمللی همکاریهای سینمایی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استاندار فارس، سخنگوی وزارت امور خارجه و هیاتهای خارجی در شیراز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، این نشست با هدف بررسی برپایی هفتههای فیلم و تولیدات مشترک سینمایی در حاشیه چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در حال برگزاری است.
نمایندگانی از ۲۳ کشور از جمله آذربایجان، ازبکستان، بلاروس، بوسنی، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، سریلانکا، صربستان، قرقیزستان، یونان، هند، ارمنستان، فرانسه، بولیوی، اروگوئه، روسیه، مالی، بورکینافاسو، غنا، ساحل عاج، نیجر و سنگال در این نشست حضور دارند.
چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر با حضور حدود ۲۰۰ مهمان خارجی از پنجم آذردر هنرشهر آفتاب شیراز آغاز به کار کرده و تا دوازدهم آذر ادامه دارد.
در این جشنواره روزانه هشت فیلم در چهار بخش اصلی (مسابقه بینالملل، جلوهگاه شرق، چشمانداز و زیتون شکسته) اکران میشود و دو فیلم مرمتشده نیز به نمایش درمیآید.
اختتامیه جشنواره عصر فردا سهشنبه یازدهم آذر با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می شود.
از دیگر برنامههای وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در این سفر، حضور در نشست شورای فرهنگ عمومی فارس، دیدار با هیاتهای خارجی و گفتوگو با هنرمندان است.