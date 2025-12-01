به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو (پاون)، در پی انتشار برخی شایعات و محاسبات غلط در خصوص میزان آلایندگی مازوت مصرفی در نیروگاه شهید رجایی قزوین، روابط عمومی این نیروگاه توضیحاتی به شرح زیر مطرح کرد:

«۱. وضعیت واقعی واحد‌های نیروگاه در تاریخ ۲۴ آبان

روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی قزوین اعلام کرد که اطلاعات ارائه شده در گزارش‌های رسانه‌ای با واقعیت مطابقت ندارد. در تاریخ ۲۴ آبان ماه، از چهار واحد ۲۵۰ مگاواتی بخار نیروگاه، دو واحد در تعمیرات نیمه‌اساسی و دوره‌ای خارج از مدار بودند. از دو واحد باقی‌مانده، تنها یک واحد بخار ۲۵۰ مگاواتی با سوخت مازوت در مدار تولید فعالیت می‌کرد و واحد دیگر گازسوز بود. نیروگاه بیش از یک ماه است با همین الگوی بهره‌برداری فعالیت می‌کند و محصولات احتراق در خروجی دودکش‌ها نسبت به سال قبل، در کمترین مقدار ممکن قرار دارد.

۲. عدد «۵۹۲ برابر حد مجاز» غیرواقعی است

بر اساس استاندارد ملی ایران به شماره ۱۷۱۴۲، مقدار مجاز گوگرد در مازوت حداکثر ۰.۸ درصد جرمی است. مازوت معمولی تحویلی به نیروگاه شهید رجایی به طور معمول ۲.۶ درصد جرمی گوگرد دارد، یعنی حدود ۳ برابر استاندارد ملی ایران. این میزان با عدد اعلام شده «۵۹۲ برابر حد مجاز» که در برخی گزارش‌ها ذکر شده، هیچ ارتباطی ندارد و کاملاً غیرواقعی است.

۳. تحویل مازوت کم‌گوگرد و اقدامات مشترک دستگاه‌های مسئول

روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی قزوین تاکید کرد که با پیگیری‌های وزارت نیرو، شرکت مادر تخصصی تولید برق حرارتی، مسئولین استانی، سازمان حفاظت محیط زیست و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، ذخیره قابل قبولی از مازوت کم‌گوگرد استاندارد در اختیار نیروگاه قرار گرفته است. در شرایط پدیده وارونگی هوا، نیروگاه بر اساس هماهنگی‌های انجام‌شده از این سوخت برای کاهش هرچه بیشتر آلایندگی استفاده می‌کند.

۴. تخصیص سوخت و محدودیت‌های عملیاتی

روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی قزوین یادآور شد که تخصیص سوخت در اختیار خود نیروگاه نیست و در فصل زمستان، به دلیل اولویت تأمین گاز طبیعی برای مصارف خانگی، سهمیه سوخت نیروگاه‌ها توسط دیسپاچینگ‌های ملی گاز و برق تعیین می‌شود. بنابراین، نیروگاه به هیچ عنوان از مصرف مازوت استقبال نکرده و همواره استفاده از گاز طبیعی را در اولویت قرار داده است، چراکه مصرف مازوت علاوه بر آثار زیست‌محیطی، موجب افزایش استهلاک تجهیزات و تحمیل هزینه‌های بیشتر می‌شود.

۵. تعهد به رعایت الزامات قانونی و استاندارد‌های زیست‌محیطی

روابط عمومی نیروگاه شهید رجایی قزوین تاکید کرد که نیروگاه شهید رجایی همواره خود را ملزم به رعایت تمامی الزامات قانونی و استاندارد‌های زیست‌محیطی می‌داند و آماده ارائه اسناد فنی و نتایج پایش دودکش‌ها به مراجع ذی‌صلاح است. همچنین تصاویر منتشرشده در سایت‌ها و رسانه‌ها، مربوط به نیروگاه شهید رجایی نیست و هیچ یک از نیروگاه‌های حرارتی کشور را نشان نمی‌دهد.»