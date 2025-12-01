پخش زنده
مدیر کل هواشناسی فارس از صدور هشدار سطح زرد هواشناسی برای مناطق شمالی این استان برای روز چهارشنبه ۱۲ آذر خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، قاسم حسینی گفت: طبق نقشههای هواشناسی روز چهارشنبه، ۱۲ آذر یک سامانه بارشی در مناطق شمالی استان فارس به ویژه شهرستانهای اقلید و آباده فعالیت خواهد کرد.
وی افزود: این سامانه موجب وقوع رگبارهای پراکنده باران، احتمال بارش برف در ارتفاعات و گردنههای کوهستانی و همچنین افزایش سرعت وزش باد در برخی نقاط خواهد شد.
حسینی نسبت به لغزندگی جادهها و برخورد صاعقه در هنگام فعالیت سامانه مذکور هشدار داد و گفت: به دلیل این شرایط جوی، رانندگان در ترددهای جادهای احتیاط بیشتری داشته باشند و از توقف در حاشیه و بستر رودخانهها و مسیلها خودداری کنند.
مدیر کل هواشناسی فارس همچنین توصیه کرد: کشاورزان در مناطق تحت تأثیر سامانه بارشی مذکور، نسبت به تسریع در برداشت محصولات اقدام کنند.