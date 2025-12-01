به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، قاسمی گفت: انتخاب مواد غذایی مناسب در روز‌های آلوده می‌تواند به تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهاب‌های ناشی از آلودگی کمک کند.

وی با بیان اینکه مصرف میوه‌ها و سبزیجات تازه به‌ویژه سبزیجات برگ‌سبز مانند اسفناج سرشار از آنتی‌اکسیدان‌ها و ویتامین C است، توصیه کرد: شهروندان روزانه سهم بیشتری از این مواد در برنامه غذایی خود قرار دهند. همچنین استفاده از میوه‌های حاوی ویتامین C نظیر پرتقال، لیمو و کیوی را در کاهش اثرات آلاینده‌ها مؤثر دانست.

مدیر گروه بهبود تغذیه افزود: استفاده از مغز‌ها و دانه‌ها مانند گردو و بادام و منابع امگا-۳، در کاهش التهاب ریه و بهبود عملکرد تنفسی نقش مهمی دارد.

او همچنین بر مصرف ادویه‌های مفیدی، چون زردچوبه و زنجبیل و نوشیدن مایعات کافی تأکید کرد و گفت این موارد به دفع بهتر مواد مضر از بدن کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: استفاده از شیر و لبنیات کم چرب و نوشیدن مایعات کافی در هنگام آلودگی هوا کمک کننده است.

قاسمی با هشدار نسبت به مصرف غذا‌های چرب، سنگین، فست‌فود‌ها و خوراکی‌های فرآوری‌شده در روز‌های آلوده، اظهار داشت: این نوع غذا‌ها بار التهابی بدن را افزایش داده و می‌توانند اثرات آلودگی را تشدید کنند.

وی در پایان یادآور شد: رعایت توصیه‌های تغذیه‌ای باید در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه مانند استفاده از ماسک مناسب و کاهش تردد در هوای آلوده انجام شود تا بیشترین اثر حفاظتی برای سلامت افراد فراهم شود.