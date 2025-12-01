پخش زنده
مدیر گروه بهبود تغذیه معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی البرز، با اشاره به افزایش آلودگی هوا در روزهای اخیر، بر نقش تغذیه صحیح در کاهش اثرات مضر آلایندهها بر سلامت تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز البرز، قاسمی گفت: انتخاب مواد غذایی مناسب در روزهای آلوده میتواند به تقویت سیستم ایمنی و کاهش التهابهای ناشی از آلودگی کمک کند.
وی با بیان اینکه مصرف میوهها و سبزیجات تازه بهویژه سبزیجات برگسبز مانند اسفناج سرشار از آنتیاکسیدانها و ویتامین C است، توصیه کرد: شهروندان روزانه سهم بیشتری از این مواد در برنامه غذایی خود قرار دهند. همچنین استفاده از میوههای حاوی ویتامین C نظیر پرتقال، لیمو و کیوی را در کاهش اثرات آلایندهها مؤثر دانست.
مدیر گروه بهبود تغذیه افزود: استفاده از مغزها و دانهها مانند گردو و بادام و منابع امگا-۳، در کاهش التهاب ریه و بهبود عملکرد تنفسی نقش مهمی دارد.
او همچنین بر مصرف ادویههای مفیدی، چون زردچوبه و زنجبیل و نوشیدن مایعات کافی تأکید کرد و گفت این موارد به دفع بهتر مواد مضر از بدن کمک میکنند.
وی ادامه داد: استفاده از شیر و لبنیات کم چرب و نوشیدن مایعات کافی در هنگام آلودگی هوا کمک کننده است.
قاسمی با هشدار نسبت به مصرف غذاهای چرب، سنگین، فستفودها و خوراکیهای فرآوریشده در روزهای آلوده، اظهار داشت: این نوع غذاها بار التهابی بدن را افزایش داده و میتوانند اثرات آلودگی را تشدید کنند.
وی در پایان یادآور شد: رعایت توصیههای تغذیهای باید در کنار سایر اقدامات پیشگیرانه مانند استفاده از ماسک مناسب و کاهش تردد در هوای آلوده انجام شود تا بیشترین اثر حفاظتی برای سلامت افراد فراهم شود.