هفته پنجم لیگ برتر هندبال با پیروزی بالانشینها و صدرنشینی سایپا به پایان رسید.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امروز (دوشنبه) هفته پنجم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد.
در یکی از بازیهای حساس و نزدیک هفته سایپا که در ابتدا از هپکو اراک عقب افتاده بود، در پایان موفق شد ۲۵-۲۳ برنده باشد تا روند شکست ناپذیری خود را حفظ کرده و در هفتهای که سپاهان استراحت داشت، صدرنشین شود.
در شهر کازرون، استقلال توانست در یک بازی سخت و دشوار از سد سپاهان نوین با نتیجه ۳۰-۲۸ عبور کند و به روند خوب خود ادامه دهد. آبیها با کسب چهارمین برد خود ۸ امتیازی شدند و در کورس بالای جدول باقی ماندند.
سنگ آهن بافق یزد یکی از خط تیرهای جدول رده بندی لیگ برتر هندبال را پاک کرد و در جدال مهم انتهای جدول مقابل نفت و گاز گچساران به برتری ۲۹-۲۶ رسید تا بتواند اولین برد خود را در خانه دشت کند.
نیروی زمینی سبزوار در جدال تیمهای نظامی لیگ برتر موفق شد مقتدرانه در خانه از سد پرواز هوانیروز عبور کند و با برتری ۳۰-۲۰ شرایط خود را در جدول کمی سروسامان دهد.
و، اما مس کرمان در یک بازی خانگی سخت مقابل فرازبام خاییز دهدشت، در حالی که در پایان نیمه اول از حریف عقب افتاده بود، در نیمه دوم نتیجه را جبران کرد و در نهایت با نتیجه ۳۲-۲۳ به برتری رسید تا به روند بی شکستی خود در جدول ادامه دهد.
نتایج کامل بازیهای هفته پنجم لیگ برتر هندبال به شرح زیر است:
سایپا تهران ۲۵ – هپکو اراک ۲۳
مس کرمان ۳۲ – فرازبام خاییز دهدشت ۲۳
سنگ آهن بافق ۲۹ – نفت و گاز گچساران ۲۶
استقلال کازرون ۳۰ – سپاهان نوین ۲۸
نیروی زمینی سبزوار ۳۰ – پرواز هوانیروز ۲۰
در پایان هفته پنجم لیگ برتر هندبال، سایپا با ۱۰ امتیاز در صدر قرار دارد و سپاهان و مس کرمان با یک بازی کمتر و ۸ امتیاز در ردههای دوم و سوم قرار دارند. استقلال کازرون نیز ۸ امتیازی شده و در رده چهارم ایستاده و در ادامه تیمهای فرازبام خاییز دهدشت، نیروی زمینی سبزوار و پرواز هوانیروز با ۴ امتیاز در جایگاههای پنجم تا هفتم جدول هستند. همچنین سنگ آهن بافق و سپاهان نوین با ۲ امتیاز و هپکو اراک و نفت و گاز گچساران بدون امتیاز در ردههای هشتم تا یازدهم هستند.