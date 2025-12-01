دکتر مهرداد دادستانی تشریح کرد:هرچقدر تلاش کنیم با انجام پژوهش‌های معتبر علمی، رتبه دانشگاه را ارتقاء بدهیم خود به خود با ارتقای رتبه دانشگاه، خواهیم توانست بودجه بیشتری هم جذب کنیم و بودجه بیشتری به دانشگاه لرستان اختصاص خواهد یافت، بنابراین نقش پژوهش یک نقش مهم محسوب می‌شود».