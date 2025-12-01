آئین تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه لرستان، به مناسبت پاسداشت هفته پژوهش و فناوری، برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،رئیس دانشگاه لرستان در این آئین گفت: بین رتبه دانشگاه در رتبهبندیهای ملی و بین المللی با افزایش یا کاهش بودجه عمومی دانشگاه ارتباط مستقیم وجود دارد.
دکتر مهرداد دادستانی تشریح کرد:هرچقدر تلاش کنیم با انجام پژوهشهای معتبر علمی، رتبه دانشگاه را ارتقاء بدهیم خود به خود با ارتقای رتبه دانشگاه، خواهیم توانست بودجه بیشتری هم جذب کنیم و بودجه بیشتری به دانشگاه لرستان اختصاص خواهد یافت، بنابراین نقش پژوهش یک نقش مهم محسوب میشود».