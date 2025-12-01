به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان، عضو هیئت مدیره و معاون اقتصادی سازمان منطقه آزاد بندرانزلی با بیان اینکه از ابتدای سال‌جاری تا پایان آبان ماه ارزش صادرات واحد‌های تولیدی-صنعتی فعال در این منطقه به ۸ میلیون و ۶۸۰ هزار دلار رسیده، گفت: دست یابی به این رقم صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۹۸ درصد افزایش داشته است.

مجید فاتحی با اشاره به اینکه این موفقیت نشان از عزم راسخ سازمان متبوع خود و فعالان اقتصادی برای افزایش سهم و ارزش کالا‌های صادراتی منطقه آزاد انزلی دارد افزود: در همین راستا صادرات خدمات فنی-مهندسی، حمل و نقلی، بازرگانی، و... به رقم ۳۶ میلیون و ۶۰۰ هزار دلار در هشت ماهه سال ۱۴۰۴ رسید که در مقایسه با سال گذشته در همین محدوده زمانی، نشانده افزایش ۸۸ درصدی است.

معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی مهمترین بازار‌های صادراتی تولیدات منطقه متبوع خود را غرب آسیا، اوراسیا، و شرق اروپا اعلام کرد و گفت: تولیدات الکترونیک، صنایع غذایی، محصولات شیمیایی، نساجی و سلولزی، و تولیدات سلولزی مهمترین تنوع کالا‌های صادراتی منطقه آزاد انزلی در این مدت را شامل می‌شود.

عضو هیئت مدیره سازمان منطقه آزاد انزلی افزود: در مدت مشابه سال گذشته ارزش کالا‌های صادراتی عبوری از مسیر نخستین منطقه آزاد شمال کشور ۱۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار بوده که نشان‌دهنده افزایش ۵۷ درصدی در اقبال تولید کنندگان برای صدور محصولات خود از مسیر این منطقه است.

فاتحی افزایش محدوده منطقه، گسترش همکاری‌ها با کشور‌های همسایه همچون اتحادیه اقتصادی اوراسیا و هم افزایی بیش از پیش با فعالان اقتصادی درون منطقه و در سطوح استانی، ملی را در کنار همدلی موجود میان نهاد‌های مختلف گیلان برای بهره‌برداری از مزایا و معافیت‌های منطقه را از مهمترین دلایل روند رو به رشد شاخص‌های اقتصادی در منطقه آزاد انزلی در سال‌جاری عنوان کرد.