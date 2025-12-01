در گردهمایی فعالان، مدیران و تولیدکنندگان فرش دستبافت آذربایجان‌غربی، چالش‌ها و مشکلات هنر- صنعت فرش دستباف بررسی و راهکار‌هایی برای ارتقای این صنعت و حمایت از بافندگان ارائه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان‌غربی گفت: حدود دو و نیم میلیون مترمربع فرش در کشور تولید می‌شود که ۱۰ درصد این میزان متعلق به آذربایجان‌غربی است.

سخاوت خیرخواه افزود: فرش افشار تکاب و شاهین‌دژ و ریزماهی خوی فرش‌های اصیل استان هستند که این روز‌ها حال و روز خوبی ندارند.

رضا رحمانی، استاندار آذربایجان‌غربی هم گفت: دولت برای رفع تعهد ارزی به عنوان مهمترین مشکل در صادرات فرش تمهیداتی اندیشیده است.

زهرا کمانی، رئیس مرکز ملی فرش ایران هم گفت: ظرفیت‌های مرزی آذربایجان‌غربی به کمک فرش خواهد آمد.

در جشنواره پاسداشت هنر صنعت فرش دستبافت از اطلس فرش استان هم رونمایی شد و خالقان فرش در جشنواره پاسداشت هنر، صنعت فرش دستبافت آذربایجان‌غربی معرفی و تجلیل شدند.