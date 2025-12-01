پخش زنده
تیم سنگنوردی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در نخستین حضور برونمرزی خود در رقابتهای بینالمللی ارتشهای جهان در روسیه، با کسب چهار عنوان نایبقهرمانی و دریافت جایزه بازی جوانمردانه، عملکردی درخشان را به ثبت رساند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، این رقابتها با حضور ورزشکارانی از ۱۴ کشور برگزار شد و تیم اعزامی ایران با ترکیب ۶ ورزشکار مرد در بخشهای مختلف به مصاف رقبا رفت.
موفقیت در چهار رشته انفرادی
تیم ایران در نخستین تجربه گروهی خود در این سطح از رقابتها، در تمامی رشتههای انفرادی مردان به عنوان نایبقهرمانی دست یافت. عناوین کسبشده به شرح زیر است:
· سرعت: مقام دوم
· سرعت کلاسیک: مقام دوم
· لید (سرطناب): مقام دوم
· بولدر: مقام دوم
با وجود نتایج درخشان انفرادی، تیم ایران به دلیل حضور نداشتن تیم بانوان در مجموع تیمی نتوانست عنوان قهرمانی را کسب کند و با ایستادن بر جایگاه سوم تیمی، رقابتها را به پایان رساند.
افتخار اخلاق ورزشی برای ایران
یکی از نقاط برجسته این دوره، کسب جایزه بازی جوانمردانه از سوی ناواستوار امیرحسین منصوریزاده از نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران بود. این عنوان، بر اساس رأی داوران مسابقات و از میان ۶۰ ورزشکار مرد حاضر، به وی اعطا شد.
اختتامیه با حضور مقامات بینالمللی
مراسم اختتامیه و اهدای جوایز با حضور وابستگان نظامی کشورهای شرکتکننده، سرهنگ آرتم گرموف (رئیس باشگاه زسکا مسکو و رئیس کمیته کوهنوردی سیزم) و دیمیتری بچکف، رئیس فدراسیون کوهنوردی روسیه برگزار شد.