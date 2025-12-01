پخش زنده
کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با آثار سینمایی و انیمیشن خود در بخش بازار چهلوسومین جشنواره جهانی فیلم فجر حضور دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمااز روابط عمومی و امور بینالملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، بخش بازار این جشنواره، در چهارمین روز برگزاری و با حضور حسینعلی امیری استاندار فارس، بهطور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
در دو روز نخست بازار فیلم جهانی که امسال برای بیستوششمین دوره در حال برگزاری است کانون پرورش فکری موفق شد با خریداران و رؤسای جشنوارههای خارجی حاضر در این بخش، درباره واگذاری حقوق آثار و حضور در رویدادهای بینالمللی، مذاکرههایی انجام دهد.
این گفتوگوها با نمایندگانی از کشورهای پاکستان، هند، بنگلادش، اسلواکی، مغولستان، روسیه، ژاپن، تاجیکستان، قطر و لبنان انجام شده است.
در بخش بازار جهانی امسال، ۴۰ سینماگر شامل تهیهکنندگان، رؤسای جشنوارهها، نمایندگان شبکههای تلویزیونی و استادان دانشگاه از ۱۷ کشور جهان حضور دارند.
جشنواره جهانی فیلم فجر فعالیت خود را از پنجم آذر در شیراز آغاز کرده و تا ۱۲ آذر ادامه خواهد داشت.