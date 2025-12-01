رئیس پلیس فتای استان یزد: مهم‌ترین بخش در کلاهبرداری اسکیمری بعد از کپی کارت، دسترسی به رمز کارت است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، سرهنگ حسن ابوالحسینی گفت: در بررسی اولیه، سه شاکی از استان یزد مشخص شد که در دام این مجرم گرفتار شده بودند.

وی افزود: این بزهکار تاکنون بالغ بر یک میلیارد ریال از حساب این اشخاص قربانی با روش اسکیمینگ برداشت کرده که همه این مبلغ به مالباختگان برگشت داده شد. همچنین شناسایی مابقی مالباختگان در دستور کار قرار گرفته است.

سرهنگ ابوالحسینی ادامه داد: علت اصلی موفقیت کلاهبرداری اسکیمری فرهنگ نادرست استفاده از عابربانک و کار‌های بانکی است. مهم‌ترین بخش در کلاهبرداری اسکیمری بعد از کپی کارت، دسترسی به رمز کارت است که معمولا خود فرد این فرصت را در اختیار کلاهبردار قرار می‌دهد.

رئیس پلیس فتای استان تصریح کرد: عمده مردم در خرید‌های روزانه کارت بانکی و رمز آن را در اختیار فروشنده قرار می‌دهند که این کار کاملاً اشتباه است.

وی اظهار داشت: شهروندان می‌توانند در صورت اطلاع از هرگونه فعالیت مجرمانه در فضای مجازی مراتب را از طریق مرکز فوریت‌های سایبری به شماره تلفن ۰۹۶۳۸۰ و یا سایت پلیس فتا به آدرس fata.gov.ir با پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات درمیان بگذارند.

اسکیمر در اصل کپی‌کردن کارت بانکی یعنی منتقل کردن تمامی اطلاعات کارت بانکی به تجهیزات الکترونیکی است. بر اساس این روش، افراد با استفاده از تجهیزات اسکن، اطلاعات کارت‌های بانکی را کپی برداری کرده و از این طریق محتویات حساب را تخلیه و یا به حسابی دیگر منتقل می‌کنند.