برگزاری سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج در مهاباد

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای مرکز مهاباد؛ مسجد جامع شهرستان مهاباد میزبان سی و دومین دوره مسابقات قرآن و عترت بسیج بود.

معاون تعلیم و تربیت سپاه مهاباد گفت: این مسابقات با شرکت ۲۰۰ نفر از شیفتگان فرهنگ قرآنی در سه رشته جداگانه برگزار شد.

حجت‌الاسلام علیرضا محمودی افزود: این مسابقات از ماه گذشته در حوزه‌ها و محلات آغاز شده و در سه حوزه خواهران و هفت حوزه برادران برگزار شده است که نفرات برتر هرگروه به مرحله شهرستانی راه پیدا کردند و نفرات برتر مرحله شهرستانی هم به مرحله استانی راه پیدا می‌کنند.