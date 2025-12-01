پخش زنده
با حضور اقشار مختلف مردم، یادواره شهدای امر به معروف و نهی از منکر خوزستان در اهواز برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، در این مراسم که جمعی از مسئولان، خانوادههای معظم شاهد و قشرهای مختلف مردم حضور داشتند، نماینده ولی فقیه در خوزستان گفت: اگر امروز عزت و درخشش ایران اسلامی را در جهان میبینیم، برکت خون شهدای عزیزمان است و همین شهدا مسیر را برایمان باز کردند.
حجت الاسلام و المسلمین سید محمد نبی موسوی فرد ادامه داد: فریضتین امر به معروف و نهی از منکر بسیار مهم بر اساس روایات، همه واجبات الهی در برابر این ۲ فریضه، همچون قطرهای در برابر دریاست.
وی با تشکر از اقدامات نیروی انتظامی و سپاه در حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، بر لزوم تقویت این حمایتها تأکید و پیشنهاد کرد: لازم است نیروهای انتظامی یا بسیج به صورت حضوری در کنار این عزیزان حضور داشته باشند تا با جرأت بیشتری عمل کنند.
دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر خوزستان همچنین در این مراسم بر لزوم مراقبت از رفتار جامعه در برابر طراحیهای دشمن تاکید کرد و گفت: دشمنان با رویکرد تغییر رفتار جامعه وارد میدان شدهاند که وظیفه ما صیانت از امنیت اخلاقی و فرهنگی است.
بهمن شهریاری افزود: دشمن بر این باور است که انقلاب اسلامی ایران را با موشک نمیشود کنار زد، اما میشود در بستر تغییر رفتار و نافرمانی مدنی، جامعه را کنشگر و ساختار این انقلاب را دستکاری کرد.