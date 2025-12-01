به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکزی؛ هفته پنجم سی و هشتمین دوره لیگ برتر هندبال مردان باشگاههای کشور با برگزاری ۵ دیدار در شهرهای مختلف پیگیری شد و در یکی از بازی های حساس و نزدیک هفته ، هپکو اراک مغلوب سایپا تهران شد .

در این مسابقه، ابتدا تیم هپکو اراک از سایپا پیش افتاد ، اما در ادامه تیم میزبان با بهره از تجربه بازیکنان خود 25-23 اراکی ها را شکست داد تا روند شکست ناپذیری خود را در لیگ حفظ کند و در هفته ای که سپاهان استراحت داشت ، عنوان صدرنشینی را به خود اختصاص دهد.

بدین ترتیب در پایان هفته پنجم لیگ برتر هندبال، سایپا با ۱۰ امتیاز در صدر قرار گرفته و سپاهان و مس کرمان با یک بازی کمتر و ۸ امتیاز در رده های دوم و سوم قرار دارند.

همچنین تا پایان هفته پنجم تیم های هندبال سنگ آهن بافق یزد و سپاهان نوین با ۲ امتیاز و هپکو اراک و نفت و گاز گچساران بدون امتیاز در رده های هشتم تا یازدهم جدول قرار دارند .