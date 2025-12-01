پخش زنده
بسیج جامعه پزشکی آبدانان با حضور در منطقه کم برخوردار و عشایری سیاه خانی آبدانان به مردم خدمات درمانی رایگان ارائه کردند.
صفری، رئیس شبکه بهداشت و درمان آبدانان گفت: خدمات رایگان جامعه پزشکی به عشایر، شامل: ویزیت، معاینات فشار، قند و چربی خون و مشاوره سلامت است.
نوشادی، فرمانده سپاه آبدانان نیز گفت: این برنامه با مشارکت تعدادی از دستگاهها و ادارات در حال انجام است و خانوادهها از خدماتی مانند: معاینات پزشکی، داروی رایگان و بستههای معیشتی و فرهنگی برخوردار میشوند. همچنین گروه جهادی دامپزشکی نیز به همراه این گروه به دامهای عشایر، خدمات رایگان ارائه کردند.
در این اردوی جهادی به حدود ۲۰ خانوار عشایر، خدمات مختلف ارائه شد.