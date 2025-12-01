مدیرکل اقتصادی نهاد ریاست‌جمهوری از تصویب پرداخت بیش از ۲۵ همت تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری ، تولید و اشتغال‌زایی در گلستان خبر داد.

تصویب ۲۵ همت تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری ، تولید و اشتغال‌زایی در گلستان

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان مدیرکل اقتصادی نهادریاست‌جمهوری در دیدار با استاندار گلستان در تهران گفت : پرداخت بیش از ۲۵ همت تسهیلات بانکی برای سرمایه‌گذاری ، تولید و اشتغال‌زایی در گلستان مصوب شد.

بوربور در جلسه ویژه بررسی فرصت‌های سرمایه‌گذاری در گلستان ابراز امیدواری کرد : با این تسهیلات روند توسعه گلستان سرعت گیرد.

فراهانی معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیس‌جمهور هم در این جلسه گفت : گلستان شرایط منحصر به فردی برای سرمایه‌گذاری دارد و مورد استقبال فعالان اقتصادی نیز قرار گرفته است.