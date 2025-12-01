تصویب ۲۵ همت تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاری ، تولید و اشتغالزایی در گلستان
مدیرکل اقتصادی نهاد ریاستجمهوری از تصویب پرداخت بیش از ۲۵ همت تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاری ، تولید و اشتغالزایی در گلستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ مدیرکل اقتصادی نهادریاستجمهوری در دیدار با استاندار گلستان در تهران گفت : پرداخت بیش از ۲۵ همت تسهیلات بانکی برای سرمایهگذاری ، تولید و اشتغالزایی در گلستان مصوب شد.
بوربور در جلسه ویژه بررسی فرصتهای سرمایهگذاری در گلستان ابراز امیدواری کرد : با این تسهیلات روند توسعه گلستان سرعت گیرد.
فراهانی معاون هماهنگی و پیگیری معاون اجرایی رئیسجمهور هم در این جلسه گفت : گلستان شرایط منحصر به فردی برای سرمایهگذاری دارد و مورد استقبال فعالان اقتصادی نیز قرار گرفته است.
علی اصغر طهماسبی استاندار هم افزود : بهبود مدت زمان صدور مجوز و استعلامات سرمایهگذاری و برخورداری از موقعیت ممتاز در مسیر آسیای میانه اکنون گلستان را به یکی از قطبهای سرمایهگذاری تبدیل کرده است.
رتبه دوم گلستان در امنیت سرمایهگذاری ، ارتقای رتبه گلستان در شاخص بهبود کسب و کار از ۲۱ به پنج ، و تهیه بسته های سرمایهگذاری هم از خبرهایی بود که در این جلسه اعلام شد.