مدیرکل مدیریت بحران استان یزد: به منظور پیشگیری از شیوع آنفولانزا مدارس ابتدایی برای دو روز آینده غیرحضوری شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، احسان بالاکتفی گفت: بر اساس مصوبه کمیته استانی پیشگیری از بیماریهای تنفسی با موضوع آنفلوآنزا به منظور پیشگیری از شیوع بیماری و قطع زنجیره آن، صرفا کلاس دانش آموزان مقطع ابتدایی، روز سه شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذرماه به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار میشود.
وی افزود: پیش دبستانیها و مهدهای کودک نیز در این دو روز تعطیل میباشند.
مدیرکل مدیریت بحران استان ادامه داد: از عموم مردم تقاضا داریم به منظور جلوگیری از گسترش و شیوع این بیماری، نسبت به رعایت دستورالعملهای بهداشتی کوشا باشند.