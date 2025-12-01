فعالیت تمامی واحد‌های قضایی و اداری استان تهران به جزء ۵ شهرستان، در یازدهم آذر بصورت یک سوم حضوری و دو سوم دورکاری با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بنابر مصوبات کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران و اعلام معاونت منابع انسانی و امور فرهنگی قوه قضاییه، فعالیت تمامی واحد‌های قضایی و اداری استان تهران به جزء ۵ شهرستان ملارد، رباط کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس در روز سه‌شنبه ۱۱ آذر بصورت یک سوم حضوری و دو سوم دورکاری با هماهنگی مدیران مربوطه خواهد بود.