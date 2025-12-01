پخش زنده
امروز: -
با مشارکت گروههای جهادی ساخت مدرسه ۶ کلاسه در منطقه کم برخوردار زوویه اهواز آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، فرمانده سپاه حضرت ولی عصر خوزستان گفت: در راستای محرومیت زدایی و نوسازی مدارس، ساخت این مدرسه ۶ کلاسه آغاز شده است.
سردار سرتیپ پاسدار حسن شاهوارپور افزود: این مدرسه در قالب ساخت ۸ مدرسه که شامل ۸۴ کلاس درس میباشد، ساخته خواهد شد و پیش بینی میشود تا مهر ماه سال آینده به بهره برداری برسد.
وی خاطر نشان کرد: این مدرسه با مشارکت گروههای جهادی بسیج سازندگی، خیران و اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس خوزستان ساخته خواهد شد.