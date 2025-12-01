پخش زنده
بازار خیریه سالانه انجمن بانوان وزارت خارجه، در وزارت امور خارجه پاکستان و با حضور وزیر امور خارجه پاکستان، سفرا و دیپلماتهای کشورهای مختلف افتتاح شد.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از اسلام آباد، در این رویداد پرجنبوجوش که هر ساله فرهنگها، ذائقهها و رنگهای گوناگون جهان را در کنار یکدیگر قرار میدهد و در میان این تنوع فرهنگی، غرفه جمهوری اسلامی ایران امسال بیش از همیشه خوش درخشید، غرفهای که با ترکیبی از غذاهای اصیل ایرانی، صنایع دستی، شیرینیهای سنتی و تزئینات الهامگرفته از هنر ایرانی، نگاه بسیاری از بازدید کنندگان را به خود جلب کرد.
بخش ویژه این غرفه مربوط به طعم غذاهای ایرانی بود؛ کسانی که برای نخستینبار مزههای ایرانی را امتحان میکردند با رضایت و شگفتی از تجربه خود میگفتند و در کنار غذا، صنایع دستی با رنگها و نقشهای اصیل ایرانی، توجه بسیاری از بازدیدکنندگان را جلب کرد و به یکی از نقاط پربازدید این بازار خیریه تبدیل شد.