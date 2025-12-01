وزیر فرهنگ و میراث ملی پاکستان با حضور در محل برگزاری چهل‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، از بخش‌های مختلف این رویداد بازدید کرد.

ایران کشوری بسیار باستانی با فرهنگی کهن، متنوع و جذاب است

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، اورنگ زیب‌خان‌کهیچی دوشنبه در ششمین روز از برگزاری چهل‌ و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر از خانه جشنواره واقع در پردیس هنرشهر آفتاب شیراز بازدید کرد.

روح‌الله حسینی، دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر، با حضور در بازار فیلم و غرفه پاکستان، با وزیر فرهنگ این کشور در زمینه همکاری‌های مشترک سینمایی گفت‌وگو و تبادل نظر کرد.

در جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز ، سینماگران و مسئولانی از حدود ۴۰ کشور حاضر شده‌اند و ۴۶ فیلم برای نمایش انتخاب شده‌ است.

ایران و پاکستان برادرند

وزیر فرهنگ پاکستان نیز با ابراز خرسندی از حضور در شیراز و جشنواره جهانی فیلم فجر گفت: حضور در این جشنواره مایه خوشحالی و افتخار من است؛ تصمیم دولت پاکستان این بود که هیاتی در سطح وزیر در جشنواره حاضر باشد تا این پیام به جهانیان منتقل شود که ایران و پاکستان دو کشور دوست و برادر هستند.

او بیان کرد: ان‌شاءالله در سال آینده بتوانیم با فیلمی محصول مشترک هر دو کشور در جشنواره حاضر شویم؛ امیدوارم هیئتی از ایران نیز به پاکستان بیاید و امکان تولید مشترک را بررسی کند.

امیدوارم جشنواره جهانی فیلم فجر بتواند این پیام را به دنیا برساند که ایران کشوری بسیار باستانی با فرهنگی کهن، متنوع و جذاب است.

در ادامه این دیدار، روح‌الله حسینی گفت: در این جشنواره بخشی به نام دارالفنون وجود دارد که به آموزش سینما اختصاص دارد؛ آمادگی داریم تا با پاکستان در حوزه آموزش سینمایی به جوانان همکاری کنیم؛ در این بخش، استادانی از میان فیلم‌سازان ایرانی و بین‌المللی برای آموزش انتخاب می‌شوند.

حسینی خاطرنشان کرد: اگر از سوی شما گروه‌های ۱۰ تا ۲۰ نفره از جوانان پاکستانی معرفی شوند، می‌توانیم در ایران یا پاکستان برای آن‌ها دوره‌های فشرده آموزش فیلم‌سازی برگزار کنیم؛

وی گفت: ما آماده‌ایم تجربیات سینمای ایران را از طریق دوره‌های دو هفته‌ای تا یک‌ماهه در اختیار فیلم‌سازان جوان پاکستانی قرار دهیم.