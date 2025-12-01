پخش زنده
مجلس شورای اسلامی نماد جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و تبلور مردمسالاری دینی است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، روز دهم آذرماه سالروز شهادت آیت الله سید حسن مدرس در تقویم کشورمان به نام روز مجلس شورای اسلامی نامگذاری شده است.
مجلس شورای اسلامی به عنوان نماد جمهوریت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و مردمسالاری دینی میباشد که نمایندگان آن با رای مستقیم مردم به مدت چهار سال انتخاب میشود.
مجلس شورای اسلامی سه وظیفه نمایندگی مردم، قانونگذاری و نظارت بر عهده دارد و نمایندگان مردم در خانه ملت در جهت توسعه، پیشرفت و حل مشکلات کشور از طریق قانون گذاری اقدامات اثرگذاری را انجام میدهند.