به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ ستاد مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد، به دلیل مشاهده موارد ابتلا به آنفلوانزا به ویژه در میان دانش‌آموزان و دانشجویان و با هدف پیشگیری از گسترش بیماری و قطع موقت زنجیره انتقال، آموزش حضوری در مدارس تمامی مقاطع و دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه، ۱۱ و ۱۲ آذر، لغو و به صورت مجازی برگزار خواهد شد.

همچنین تمامی مهدکودک‌ها و پیش‌دبستانی‌ها در این روزها تعطیل خواهند بود. این تصمیم با پیشنهاد دانشگاه علوم پزشکی و موافقت استاندار زنجان اتخاذ شده است.