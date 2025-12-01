پخش زنده
سردار حسن پور با اشاره به نقش بیبدیل رسانه در توسعه امنیت و آرامش اجتماعی، بر استمرار این نشستها و پاسخگویی شفاف پلیس به مطالبهگری مردم تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای گیلان ، فرمانده انتظامی گیلان ، در نشست صمیمی با اصحاب رسانه، گفت: اصحاب رسانه همواره بازوی مهم پلیس در اطلاعرسانی، پیشگیری از جرم و ارتقای امنیت اجتماعی بودهاند و این همراهی برای ما ارزشمند و قابل تقدیر است.
سردار حسین حسنپور با اشاره به جایگاه امنیت در نگاه رهبر معظم انقلاب افزود: امنیت زیرساخت تمام پیشرفتهاست؛ هرجا امنیت نباشد، توسعه، آرامش و رفاه معنا پیدا نمیکند و پلیس برای تحقق این امنیت، در کنار مردم و با همراهی رسانهها، شبانهروزی تلاش میکند .
فرمانده انتظامی گیلان با اشاره به کشف بیش از سه تن انواع مواد مخدر و دستگیری بیش از ۱۹ هزار نفر از قاچاقچیان، خردهفروشان و معتادان متجاهر گفت: دستگیری هزار و ۲۰۰ نفر از افراد دارای سابقه شرارت و کشف ۹۶ درصدی جرایم سایبری و کاهش ۶ درصدی تصادفات منجر به مرگ از مهمترین عملکرد فرماندهی انتظامی گیلان از ابتدای سال تاکنون بود که با همکاری نیروهای تخصصی پلیس و مردم محقق شد.