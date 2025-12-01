با اعلام دستگاه‌های استانی، مدارس تعدادی از استان‌ها در روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه مجازی می‌شوند. جزئیات و فهرست استان‌ها در ادامه آمده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، تازه‌ترین اعلام دستگاه‌های استانی نشان می‌دهد که مدارس در تعدادی از استان‌ها روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه غیرحضوری خواهند بود. نام استان‌هایی که این تعطیلی در آنها اعمال می‌شود، در ادامه آمده است.

تهران

دبیر کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران اعلام کرد که به‌دلیل تداوم آلودگی هوا، مهدکودک‌ها تعطیل و آموزش مدارس و دانشگاه‌ها در سراسر استان ـ به‌استثنای ملارد، رباط‌کریم، دماوند، فیروزکوه و پردیس ـ فردا سه‌شنبه ۱۱ آذرماه به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

دستگاه‌های اجرایی استانی، ملی و شهرداری‌ها به جز مراکز امدادی و خدمات رسان و بخش‌های اداری بانک‌های استان تهران (برابر هماهنگی با شورای هماهنگی بانکها) به جز شهرستان‌های ملارد، فیروزکوه، پردیس، رباط کریم و دماوند با نظر مدیر دستگاه امکان دور کاری را دارند، مشروط بر اینکه در امر خدمت رسانی به مردم خللی وارد نشود.

آذربایجان‌شرقی

معاون هماهنگی اموز عمرانی استاندار آذربایجان شرقی گفت: در روز سه شنبه، در شهرستان‌های بناب، آذرشهر، عجبشیر و اسکو مراکز پیش دبستانی تعطیل و مدارس در تمامی مقاطع به صورت غیرحضوری از طریق سامانه شاد آموزش و پرورش برگزار می‌شوند.

اردبیل

مدیرکل مدیریت بحران استان اردبیل گفت: در راستای مقابله با شیوع بیماری آنفلوانزای فصلی، مقرر شد همه مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین کلیه آموزشگاه‌های خصوصی و کلاس‌های فوق‌العاده در استان طی روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذر تعطیل و آموزش به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

چهارمحال بختیاری

به منظور قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوآنزا، فعالیت آموزشی تمامی مقاطع تحصیلی آموزش و پرورش و دانشگاه‌های استان از روز سه‌شنبه، ۱۱ آذر ۱۴۰۴، تا پایان هفته جاری به صورت غیرحضوری برگزار خواهد شد.

همچنین تمامی مراکز فرهنگی و ورزشی، برگزاری مسابقات و فعالیت‌های مشابه در استان در این بازه زمانی تعطیل است. مهد‌های کودک، پیش‌دبستانی‌ها و مدارس استثنائی نیز شامل این تعطیلی خواهند بود.

هرمزگان

مدارس و دانشگاه‌های هرمزگان در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه غیرحضوری شدند.

کهگیلویه و بویراحمد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد اعلام کرد: مقاطع پیش‌دبستانی، دبستانی و متوسطه‌نخست در شهرستان‌های گچساران و بهمئی طی روز سه‌شنبه ۱۱ آذرماه به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

نیکروز اعلام کرد: تداوم آلودگی هوا سبب شد تا مراکز پیش‌دبستانی و دبستان در شهرستان‌های کهگیلویه، چرام، لنده و باشت نیز از آموزش حضوری خارج گردد. در عین حال، فعالیت مدارس سایر نقاط استان برقرار ماند. همچنین فعالیت ادارات در تمامی مناطق استان بدون تغییر ادامه یابد.

کرمانشاه

مدیرکل مدیریت بحران استانداری کرمانشاه گفت: با هدف صیانت از سلامت دانش‌آموزان و دانشجویان و قطع زنجیره انتقال بیماری آنفلوانزا، دانشگاه‌ها و مدارس استان طی ۱۱ و ۱۲ آذرماه تعطیل شد.

گیلان

استاندار گیلان از غیرحضوری شدن کلاس‌های دوره ابتدایی استان تا پایان هفته جاری به‌دلیل افزایش موارد ابتلا به آنفلوآنزا و صیانت از سلامت مردم خبر داد.

همدان

تمام مدارس و دانشگاه‌های همدان تا آخر هفته به صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

بوشهر

به دلیل شیوع ویروس آنفلوانزا و بر اساس تصمیم استانداری بوشهر، مدارس استان بوشهر تا پایان هفته غیرحضوری شد.

کاشان

مدیرکل بحران استانداری اصفهان گفت: تمام مقاطع تحصیلی مدارس کاشان در روز‌های سه شنبه و چهارشنبه هفته جاری غیرحضوری شد.

فارس

فعالیت آموزشى در کلیه مقاطع تحصیلى و دانشگاه‌ها در تاریخ ۱۱ آذرماه به صورت مجازى انجام می‌شود.

قزوین

بر اساس اعلام معاون استاندار و جانشین رئیس کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوای استان قزوین، فعالیت مدارس، مهد‌های کودک و دانشگاه‌های این استان تا پایان هفته غیرحضوری شد.

یزد

به‌منظور پیشگیری از شیوع آنفلوانزا و قطع زنجیره انتقال بیماری، مدارس ابتدایی استان یزد روز‌های سه‌شنبه و چهارشنبه ۱۱ و ۱۲ آذرماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.