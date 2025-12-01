پخش زنده
توزیع کنندگان قرصهای غیر مجاز با ۴ وسیله نقلیه شامل خودرو و موتورسیکلت در اطراف میدان ۲۲بهمن (ترمینال) توقیف و ۸ نفر بازداشت شدند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان تربت حیدریه گفت: بر اساس گزارش های دریافتی از سوی شهروندان مبنی بر توزیع و فروش قرصهای غیر مجاز در اطراف ترمینال مراتب در دستور کار دادسرای شهرستان قرار گرفت.
محمد حسین حسن نژاد افزود: بر اساس هماهنگی های به عمل آمده با پلیس محترم مبارزه با مواد مخدر شهرستان، مأموران پلیس در عملیاتی پس از توقیف و بازرسی از وسایل نقلیه مذکور موفق شدند بیش از هزار و پانصد عدد از انواع قرصهای غیر مجاز را کشف و ضبط کنند.
وی ادامه داد: از تمامی شهروندان درخواست می شود در صورت مشاهده هر گونه توزیع مواد مخدر و قرصهای غیر مجاز مراتب را به دادسرای عمومی و انقلاب با شماره ی۵۲۳۱۵۵۷۶ یا پلیس مواد مخدر با ذکر پلاک وسیله نقلیه یا آدرس مکان توزیع اعلام و به واحدهای صنفی متخلف و وسایل نقلیه توزیع کننده تذکر داد که در صورت کشف هر گونه مواد مخدر و قرصهای غیر مجاز از واحدهای صنفی، ضمن بازداشت مجرمان، مغازهی آنها نیز با نصب بنر پلمپ و خودرو و موتورسیکلت ضمن انتقال به پارکینگ توقیف خواهد شد.