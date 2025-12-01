بخشودگی جرائم دیرکرد بیمه شخص ثالث به مناسبت روز بیمه
مدیرصندوق تامین خسارتهای بدنی استان قزوین گفت: صددرصد جرائم دیرکرد بیمهنامههای شخص ثالث همه وسایل نقلیه موتوری زمینی فاقد بیمهنامه، بخشیده شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین
، کلهر در گفتوگو با بخش خبری ۲۰ اعلام کرد: به مناسبت روز بیمه و با هدف گسترش بیمهنامه شخص ثالث در جامعه، طرح بخشودگی ۱۰۰ درصدی جرایم دیرکرد بیمه شخص ثالث اجرا میشود. این اقدام با پیشنهاد صندوق تأمین خسارتهای بدنی و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی آغاز شده است.
کلهر با اشاره به اینکه بیشترین تعداد وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه در کشور مربوط به موتورسیکلتهاست، گفت: این طرح برای موتورسیکلتها از ۱۳ آذر تا ۱۳ دی به مدت ۳۱ روز اجرا خواهد شد.
وی افزود: برای سایر وسایل نقلیه از جمله خودروهای سواری، این بخشودگی از ۱۳ تا ۲۶ آذر به مدت ۱۴ روز برقرار است.
وی تأکید کرد: همه وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه مشمول این طرح میشوند، به شرط آنکه دارندگان اقدام به اخذ بیمهنامه یکساله کنند.
مدیر صندوق تأمین خسارتهای بدنی استان از عموم مردم خواست با مراجعه به شرکتهای بیمه و نمایندگیهای مجاز، نسبت به دریافت بیمهنامه شخص ثالث اقدام کنند.
کلهر هدف از اجرای این طرح را کاهش پیامدهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از وسایل نقلیه فاقد بیمهنامه و تشویق مردم به استفاده از پوشش بیمهای عنوان کرد و افزود: مصرف بیمه شخص ثالث نهتنها یک الزام قانونی است بلکه میتواند از خسارتهای سنگین مالی و اجتماعی جلوگیری کند.