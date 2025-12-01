پخش زنده
امروز: -
رئیسجمهور آمریکا تأیید کرد که ماه گذشته با نیکلاس مادورو رئیسجمهور ونزوئلا، تلفنی گفتوگو کرده است.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از نیویورک، ترامپ در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا چنین گفتگویی انجام شده است؟ گفت: «نمیخواهم درباره آن اظهار نظر کنم. پاسخ بله است.» این سخنان پس از آن مطرح شد که نیویورکتایمز گزارش داده بود چنین تماسی انجام شده است و تاکنون مقامات آمریکایی در این باره اظهارنظر نکرده بودند.
ترامپ از ارائه جزئیات بیشتر خودداری کرد و در پاسخ به اینکه آیا تماس «خوب» پیش رفته یا خیر، گفت: «نه، نه میگویم خوب بوده است و نه بد. فقط یک تماس تلفنی بود.»
طبق گزارش نیویورک تایمز، این تماس چند روز پیش از اجرایی شدن تصمیم وزارت خارجه آمریکا برای قرار دادن «کارتل دِ لوس سولِس» در فهرست سازمانهای تروریستی خارجی انجام شده است؛ کارتی که بنا بر ادعای وزارت خارجه آمریکا، مادورو هدایت آن را برعهده دارد.
نشریه آمریکایی دهیل هم در این باره نوشت: مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا، نیز در این تماس حضور داشته و طرفین در آن درباره احتمال دیدار ترامپ و مادورو در آمریکا گفتوگو کردهاند، هر چند هنوز برنامهای در این باره نهایی نشده است.
دهیل افزود: ترامپ در روزهای اخیر اعلام کرده حریم هوایی ونزوئلا «بسته» تلقی میشود؛ موضوعی که همراه با استقرار نیروها و تجهیزات نظامی آمریکا در منطقه، گمانهزنیها درباره احتمال اقدام نظامی را افزایش داده است.
ترامپ در پاسخ به خبرنگارانی که پرسیدند آیا این اعلام به معنای «حمله هوایی قریبالوقوع» است یا نه، گفت: «در این باره هیچ برداشت خاصی نکنید.»
ترامپ علت این تصمیم را «غیر دوست بودن» ونزوئلا عنوان کرد و مدعی شد میلیونها نفر از جمله افراد «جنایتکار، اعضای باندها و قاچاقچیان مواد مخدر» از ونزوئلا وارد آمریکا شدهاند و «مشکلات فراوانی ایجاد کردهاند».