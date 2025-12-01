پخش زنده
امروز: -
در برنامه برخط مقدم این هفته به موضوع آلودگی هوا ، نخاله های ساختمانی و مشکلات کوی مهدیس پرداخته است .
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، یکی از موضوعات مهم اهواز و سایر شهرهای استان آلودگی هوا است که این روزها موجب مجازی شدن مدارس و مشکلاتی دیگر برای شهروندان فراهم کرده است و لازم میباشد در جهت کاهش این مشکلات به منابع آلاینده در استان رسیدگی شود.
تنوع فضای سبز یکی از موضوعات در کلانشهر اهواز میباشد که به گفته رئیس شورای اسلامی شهر از ابتدای آغاز شورای ششم به آن توجه شده است و در سالهای اخیر فقط گیاه کنوکارپوس کشت میشد و حال اکنون گیاهانی مختلفی همچون برهان، برهان گلی، فلوس و توت در حال کشت میباشد.
بنا بر اعلام مدیر کل هواشناسی خوزستان در آذر ماه سال جاری دو سامانه بارشی در اهواز و سایر شهرهای خوزستان فعال خواهد شد و بنا بر اعلام مسئولان شهری اهواز آمادگی لازم برای این بارشها و جمع آوری آبهای سطحی برنامه ریزی شده است.
وجود نخالههای ساختمانی مقابل اداره کل دامپزشکی خوزستان، آسفالت نشدن بازارچه کوی باهنر و مشکل بلاتکیلف ماندن فضای باز در عرض بلوار اصلی کوی مهدیس موضوعاتی است که نیاز به رسیدگی توسط مسئولان مربوطه دارد.