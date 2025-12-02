شکوه ایثار ، مراسمی برای مادران و همسران شهدای جاویدالاثر زنجان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ همزمان با سالروز وفات حضرت‌ام‌البنین (علی‌ها السلام)، آیین تجلیل از مقام شامخ مادران و همسران شهدای جاویدالاثر استان زنجان روز چهارشنبه، ۱۲ آذر ۱۴۰۴، ساعت ۱۵ در سالن اجتماعات حسینیه اعظم زنجان برگزار خواهد شد.

این مراسم با سخنرانی سردار دکتر محسن سهندی، فرمانده سپاه انصار المهدی استان زنجان و نوای مداح اهل بیت حاج حسین جمالی همراه خواهد بود.

مراسم فرصتی برای ارج نهادن به صبر و وفاداری مادران و همسران شهدای جاویدالاثر است و عموم مردم می‌توانند در آن حضور یابند.