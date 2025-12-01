وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: جشنواره جهانی فیلم فجر، فرصتی برای ساختن سینمای صلح‌محور و عدالت‌گراست.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، سید عباس صالحی در نشست بین‌المللی همکاری‌های سینمایی که با حضور نمایندگانی از ۲۳ کشور در شیراز برگزار شد، اظهار کرد: همه می‌دانیم که پرده سینما یکی از رسانه‌ها و ابزار‌های مهم برای ایجاد پیوند‌های فرهنگی و تمدنی میان مردم جهان است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: امیدواریم چهل و سومین جشنواره جهانی فیلم فجر در شیراز، چشم‌اندازی برای همکاری‌های بیشتر میان کشور‌های حاضر، در جهت ساختن سینمایی انسانی، صلح‌جو و عدالت‌گرا باشد.

وی افزود: سینما به عنوان یک رسانه فراگیرمی‌تواند در تقارب ملت‌ها و تمدن‌ها نقشی بی‌بدیل ایفا کند.

صالحی ادامه داد: جهان امروز از دریچه سینما دیده، روایت و تفسیر می‌شود؛ بنابراین این هنر ظرفیت بالایی برای بازتاب ارزش‌های مشترک انسانی دارد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خاطرنشان کرد: به اعتبار این جشنواره و اجلاس، می‌توانیم همکاری‌های مشترک خود را گسترش دهیم تا به جهانی انسانی‌تر دست یابیم.

او در ادامه به زمینه‌های همکاری مشترک ایران و کشور‌های دوست حاضر در این همایش در عرصه سینما پرداخت و گفت: تولیدات مشترک سینمایی، پویانمایی و مستند از جمله این زمینه‌های همکاری است.

صالحی امیری ادامه داد: ما با یکدیگر دغدغه‌های مشترکی داریم که می‌توانیم با استفاده از آنها، روابط و مناسبات میان خود را تقویت کنیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ادامه داد: دغدغه‌های مشترک، میراث و چشم‌انداز مشترک می‌تواند به ساخت‌وساز جدیدی از فهم و همدلی میان کشور‌های مختلف از طریق سینما بینجامد.

صالحی اضافه کرد: مورد دیگر، فرصت‌های دیده‌شدن تولیدات سینمایی از طریق برگزاری بازار‌های سینمایی و هفته‌های فیلم در کشور‌های یکدیگر است.

او با بیان اینکه سینما یک میراث انسانی است، گفت: سینما نمی‌تواند مهر یک کشور را به خود بگیرد، بلکه میراث مشترکی برای بشریت است و ما آماده‌ایم تا این روابط را گسترش دهیم.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد: استفاده از فناوری‌های نو در سینما از دیگر زمینه‌های همکاری سینمایی ایران و دیگر کشور‌ها است؛ امروز فناوری در همه عرصه‌ها ورود پیدا کرده و در سینما نیز جای خود را باز کرده است.

صالحی امیری استفاده از موقعیت کشور‌های مختلف را برای تولیدات سینمایی از دیگر زمینه‌های ممکن برای همکاری دانست و گفت: استفاده از موقعیت ها و زیست‌بوم طبیعی و انسانی یکدیگر کمک می‌کند تا به شکل بهتری یکدیگر را ببینیم و جغرافیای بکر ایران نیز فرصت‌های خوبی برای این همکاری ایجاد می‌کند.

او اضافه کرد: همکاری برای ارتقای توان منابع انسانی از طریق آموزش و تبادل تجارب نیز از دیگر زمینه‌های همکاری سینمایی ما است.