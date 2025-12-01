به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در تماس تلفنی از سوی دفتر مقام معظم رهبری با همسر آقای رضا امیرخانی، ضمن ابلاغ سلام و نگرانی رهبر معظم انقلاب از حادثه‌ی پیش آمده برای این نویسنده متعهد کشورمان، تأکید شد که حضرت آیت‌الله خامنه‌ای دعاگوی سلامتی و بهبود وی هستند.

همسر آقای امیرخانی نیز در این تماس از رهبر معظم انقلاب تشکر کرده و از همه خواست برای سلامتی وی دعا کنند.