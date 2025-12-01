به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، «احمد محبی‌آشتیانی»، پزشک رضا امیرخانی درباره وضعیت سلامتی این نویسنده گفت:باید این را بگوییم که تروما به سر وارد شده و آنقدر جدی بوده که او از هوش برود، ولی آنقدر جدی نبوده که خونریزی داخل مغز به وجود بیاورد و این بسیار مایه امیدواری است.

وی افزود : اما در باب اینکه او در کماست و سطح هوشیاری‌اش پایین است باید بگویم، این یک کمای القایی با دارو است. مغز آسیب دیده و احتیاج به بهبود دارد. پزشک متخصص با دارو یک کمای مصنوعی ایجاد می‌کند تا مغز در استراحت باشد و ترمیم‌های خود را انجام دهد تا فشار خون پایین بیاید و التهاب فروکش کند و به این ترتیب مغز بهبود خودش را به تدریج به‌دست آورد.

آقای آشتیانی گفت: این را باید بگویم که هر ساعتی که می‌گذرد و وضعیت بیمار استیبل می‌ماند و اتفاق منفی نمیفتد، موجب امیدواری است. هر شش ساعت امید ما دو برابر می‌شود. اما تا روز چهارم، پنجم تقریبا هیچ حرفی نمی‌شود زد. پس بهتر است که ما در این مورد یک مقدار صبوری به خرج دهیم و چند روزی آرامش داشته و امیدوار باشیم.

رضا امیرخانی ، نویسنده نام آشنا عصر روز گذشته در حین چتربازی سقوط کرد و به بیمارستان منتقل شد .

وی صاحب آثاری چون ارمیا ، من او و برنده جایزه کتاب سال 1387 است .

رمان های او با سبکی نو و جوان پسند ، جزو پرفروش ترین کتابهای داستانی است .