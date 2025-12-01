مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان گفت: مطالبات صنفی کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش پیگیری می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، ناصر حسینی در گفت‌و‌گو با خبر ساعت ۱۷ شبکه خوزستان با اشاره به مطالبات صنفی کارگران شرکت قند خاورمیانه شوش گفت: در جهت بررسی مشکلات این کارگران کمیسیون کارگری در شهرستان شوش تشکیل شد و این مطالبات صنفی مورد بررسی قرار گرفت.

وی با اشاره به اینکه یکی از مصوبات این کمیسیون پرداخت حق غذا به کارگران شرکت قند خاورمیانه براساس سنوات گذشته توسط کارفرما بوده است، ادامه داد: کارفرما نیز مکلف شده است اسامی کارگران برای پرداخت حق بیمه براساس عنوان اصلی شغلی آنها به اداره کار ارسال نماید.

مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خوزستان همچنین در خصوص تشکیل شورای اسلامی کار در شرکت قند خاورمیانه گفت:اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شوش موظف شده است تا یک ماه آینده نسبت به تشکیل این شورا اقدام نماید. تمامی مصوبات کمیسیون کارگری به کارفرما ابلاغ خواهد شد و توسط اداره شهرستان شوش بر اجرای آنها توسط کارفرما نظارت خواهد شد.

حسینی تاکید کرد: تمامی مطالبات صنفی کارگران شرکت قند خاورمیانه توسط اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان و شهرستان شوش رسیدگی خواهد شد و این موضوعات پیگیری می‌شود.