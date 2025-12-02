پخش زنده
امروز: -
سال گذشته ۸.۵ میلیارد تومان تسهیلات به بافندگان مستقل در استان زنجان پرداخت شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ معاون امور بازرگانی و توسعه بازرگانی صمت استان زنجان گفت : سال گذشته ۸.۵ میلیارد تومان تسهیلات به بافندگان مستقل پرداخت شده است.
تقی لو افزود : با همکاری وزارت صمت، بنیاد برکت، بسیج سازندگی، کمیته امداد و میراث فرهنگی و گردشگری هم تسهیلاتی به این صنعت ارائه می شود.
وی ادامه داد: با وجود افزایش قیمت مواد اولیه و هزینههای تولید، تلاش میکنیم مشکلات مالی فرشبافان کاهش یابد و روند تولید و فروش بهبود پیدا کند.
تقی لو تأکید کرد : برنامههای آموزش، بهروزرسانی نقشههای فرش و توجه به بازارهای هدف، از اقدامات مهم برای حفظ هویت و رونق صنعت فرش استان است.
وی افزود: با حمایت از سرمایهگذاران و ارائه تسهیلات به هنرمندان و بافندگان، تلاش میکنیم فرش زنجان به نام خود استان در بازارهای داخلی و جهانی شناخته شود.
وی همچنین یادآور شد که فرش زنجان به عنوان یک میراث معنوی ثبت جهانی شده و فعالیتها برای رونق این صنعت در دست پیگیری است.