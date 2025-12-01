محکومیت اقدامات آمریکا و اعلام آمادگی برای همکاری‌های معنوی محکومیت اقدامات آمریکا و اعلام آمادگی برای همکاری‌های معنوی محکومیت اقدامات آمریکا و اعلام آمادگی برای همکاری‌های معنوی محکومیت اقدامات آمریکا و اعلام آمادگی برای همکاری‌های معنوی محکومیت اقدامات آمریکا و اعلام آمادگی برای همکاری‌های معنوی محکومیت اقدامات آمریکا و اعلام آمادگی برای همکاری‌های معنوی

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نشست جمعی از مدیران دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمیه تهران با سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا در محل سفارت‌خانه این کشور برگزار شد.

در ابتدای این نشست خوزه رافائل سیلوا سفیر جمهوری بولیواری ونزوئلا در ایران با خیر مقدم به اعضای دفتر اجتماعی سیاسی حوزه علمیه تهران، در سخنانی مفصل به تشریح تهدید‌های ایالات متحده علیه کشورش پرداخت و اقدامات واشنگتن را نقض آشکار حقوق بین‌الملل و منشور سازمان ملل متحد خواند.

سیلوا با اشاره به سابقه امپریالیسم جهانی، از افشای اسنادی از سوی سازمان سیا خبر داد که نشان می‌دهد آمریکا در جنگ اسرائیل برضد ایران دست داشته است.

وی افزود: رئیس جمهور آمریکا نیز قبلاً اعلام کرده بود که کشورش در حملات به ایران نقش داشته‌است.

سفیر ونزوئلا با اشاره به تشدید تهدید‌های ظالمانه آمریکا برضد ونزوئلا از ماه آگوست، گفت: آنها زیردریایی، هواپیما و بمب‌هایی برضد ما آماده کرده‌اند.

سیلوا به انتشار بیانیه‌ای از جانب آمریکا در ماه نوامبر اشاره کرد که پرواز در برخی مناطق ونزوئلا را به بهانه «مانور‌های نظامی» خطرناک اعلام کرده بود، در حالی که به گفته وی، این مانور‌ها را خود آمریکایی‌ها انجام می‌دهند.

وی افزود: این اقدام منجر به لغو پرواز شش شرکت هواپیمایی به ونزوئلا و متعاقباً لغو قرارداد‌های آنها از سوی کاراکاس شد.

سیلوا توئیت اخیر رئیس جمهور آمریکا درباره بستن فضای پروازی ونزوئلا را غیرقانونی خواند و گفت: او فقط مجاز به بستن فضای پروازی آمریکاست.

وی همچنین از بازداشت تعدادی از اتباع ونزوئلا در زندان‌های آمریکا «بدون داشتن جرم» خبر داد و خواستار بازگشت فوری آنها به کشورشان شد.

سفیر ونزوئلا از اجرای طرحی برای بازگرداندن داوطلبانه اتباع این کشور خبر داد و افزود: از چندسال پیش تا سال ۲۰۲۵، نزدیک به سه هزار و ۹۵۶ ونزوئلایی را به صورت رایگان به کشور بازگرداندیم و در تلاش هستیم هر شهروندی که به هر دلیلی از کشور خارج شده را به ونزوئلا بازگردانیم.

وی همچنین اتهامات آمریکا مبنی بر دخالت مقامات ونزوئلا در قاچاق مواد مخدر را به شدت رد کرد و با ارائه آمار رسمی آمریکا گفت: ۸۷ درصد مواد مخدر از سمت اکوادور به آمریکای شمالی می‌رود و تنها ۵ درصد از مسیر ونزوئلا عبور می‌کند.

سیلوا از توقیف و انهدام ۶۳ تن مواد مخدر و جلوگیری از ۴۱۵ پرواز قاچاق در کشورش خبر داد.

سفیر ونزوئلا از حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران، به ویژه سخنگوی وزارت امور خارجه، قدردانی کرد و افزود: ایران نه تنها از ما، بلکه از همۀ کشور‌های مستضعف و جنبش‌های مقاومت در فلسطین و لبنان حمایت می‌کند.

وی با اشاره به وحدت مردم و نیرو‌های مسلح ونزوئلا، هشدار داد: ما به دنبال صلح هستیم، اما اگر مجبور به نبرد شویم، با تمام قوا مبارزه خواهیم کرد.

در بخش دیگری از این نشست حجت الاسلام سید محمد حسن طا‌هایی مدیر دفتر اجتماعی سیاسی حوزه‌های علمیه تهران گفت: هر مجموعه‌ای با هر دینی اگر در مبارزه با ظلم فراگیر در عالم تلاش کند، بخشی از نقشه بزرگ خدا برای کمال بشریت را پیش می‌برد.

حجت الاسلام طا‌هایی اظهار کرد: حوزه‌های علمیه ایران آماده هستند تا در «کارزار مبارزه» برضد امپریالیسم، به دولت و ملت ونزوئلا خدمات و همراهی‌هایی ارائه دهند.

وی در این نشست که با هدف اعلام همکاری و همبستگی بین دو ملت ایران و ونزوئلا برگزار شد، با تشریح نقش حوزه‌های علمیه، اضافه کرد: موضوع کار حوزه‌های علمیه، سعادت دنیا، آرامش واقعی، آزادی حقیقی، عدالت واقعی و سعادت جاودانه است. ما باور داریم همۀ پیامبران، نخستین اقدامشان تلاش برای آزادی مردم از یوق مستکبران و ظالمان زمینی بود.

مدیر دفتر اجتماعی سیاسی حوزه‌های علمیه تهران با اشاره به اشتراک مبارزاتی ایران و ونزوئلا، گفت: این انگیزه سبب شد که نهاد علم مذهبی در ایران، با کشوری که با امپریالیسم مبارزه می‌کند، دست دوستی، همیاری و هم‌سرنوشتی دهد. آماده کردن مقدمات برای رسیدن به کمال نهایی بشریت یعنی ظهور منجی موعود، اقداماتی است که دولت ونزوئلا، دولت ایران و مردم مستضعف دنیا برضد امپریالیسم انجام می‌دهند.

حجت الاسلام طا‌هایی در پایان نامه‌ای خطاب به «نیکلاس مادورو»، رئیس جمهور ونزوئلا، به سفیر این کشور تسلیم کرد و گفت: در این نامه، همراهی و دوستی خود و آمادگی‌مان برای انتقال فناوری‌های معنوی و فکری به ملت ونزوئلا را اعلام کرده‌ایم و درخواست می‌کنیم آن را به دست ایشان برسانید.

متن کامل نامه حوزه‌های علمیه خطاب به «نیکلاس مادورو» رئیس جمهور ونزوئلا به شرح زیر است:

«بسم الله الرحمن الرحیم

به: جناب آقای نیکلاس مادورو موروس

رئیس‌جمهور محترم جمهوری بولیواری ونزوئلا

از: حوزه علمیه تهران، پایتخت جهان اسلام

موضوع: پیام راهبردی درباره نظم نوین جهانی و افق‌های مشترک

جناب آقای رئیس‌جمهور.

از قلب تپنده علم و معنویت در تهران، پایتخت جهان اسلام، با نگاهی ژرف به جریان تاریخ، با شما سخن می‌گوییم. رصد تحولات جهانی ورای جنجال‌های رسانه‌ای، حقیقتی غیرقابل انکار را آشکار می‌سازد:

صدای شکسته‌شدن استخوان‌های امپریالیسم، بلندتر از همیشه به گوش می‌رسد.

افول آمریکا نه گمانه‌زنی، بلکه «سنت قطعی الهی» و رویدادی محتوم است. جهان به سوی نظمی چندقطبی گام برمی‌دارد؛ جایی که اراده ملت‌های آزاده بر زر و زور مستکبران چیره می‌شود. این کشتی ظلم در آستانه غرق شدن است و آینده از آن جبهه حق خواهد بود.

برادر ارجمند.

تجربه ما در مقابله با توفان‌ها نشان می‌دهد که شکست‌ناپذیری یک ملت، بیش از سلاح و اقتصاد، به «جان‌مایه معنویت» وابسته است. این درس را از گفتمان اسلام ناب محمدی – با کارنامه هزار ساله و به ویژه پس از انقلاب اسلامی – آموخته‌ایم که کارآمدی مقاومت مبتنی بر معنویت و عقلانیت را اثبات کرده، این همان آموزه حضرت مسیح (علیه‌السلام) است که پناه بی‌پناهان و پرچمدار مبارزه با ظلم بود.

در تاریخ، پیامبران الهی مانند موسی (ع) در برابر فرعون، ابراهیم (ع) در برابر نمرود و محمد (ص) در برابر مشرکان، با عقلانیت الهی مقاومتی حماسی نشان دادند. این سنت امروز در قهرمانانی، چون شهید حاج قاسم سلیمانی متجلی است که جبهه حق را استوار ساخت. همچنین، روحیه هوگو چاوز با شعار «چاوز زنده است» الهام‌بخش و پیوندی ناگسستنی با مقاومت ما دارد.

سابقه درخشان همکاری ایران و ونزوئلا در عرصه‌های اقتصادی، فرهنگی و سیاسی، گواه این برادری است. پیشنهاد ما: با احیای روح ایمان، قدرت مقاومت مردمی را تقویت کنید. سلام ما را به ملت قهرمان ونزوئلا برسانید.

برای تقویت جبهه حق، سه پیشنهاد عملیاتی:

۱. تأسیس «خانه مقاومت» در کاراکاس به عنوان قلب تپنده جنبش‌های آزادی‌بخش در نیم‌کره غربی.

۲. انتقال تجربیات «بسیج مستضعفین» برای ارتقای ساختار دفاعی ونزوئلا.

۳. تبادل نظر با نخبگان فکری و دینی برای انتقال فناوری‌های فرهنگی- معنوی مقاومت اسلام ناب.

سخن آخر

چشمان ما به افق تابناک نهایی دوخته شده: ظهور حضرت مهدی (عج) در کنار حضرت عیسی (ع)، که ریشه ظلم را برمی‌کند. ایستادگی شما مقدمه آن دولت جهانی است. امیدواریم با تکیه بر اسلام ناب، سربلند بیرون آیید و الگویی برای جهان شوید.

حوزه علمیه تهران»