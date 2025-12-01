پخش زنده
حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار در نشست با دانشجویان دانشگاه فرهنگیان، نماز را مسیر اصلی بازگشت انسان به خدا عنوان کرد و آن را در رشد معنوی و موفقیت فردی، مهم دانست.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ نماینده ولی فقیه در استان در این نشست با اشاره به جایگاه نماز در زندگی انسانها گفت: نماز بهترین راه ارتباط با پروردگار است.
وی همچنین بر ضرورت تلفیق علم و معنویت تأکید کرد و خطاب به دانشجویان گفت: پیشرفت علمی بدون توجه به ارزشهای دینی، نتیجه مطلوبی به همراه نخواهد داشت.
در پایان، نماز مغرب و عشاء به امامت حجتالاسلام والمسلمین کریمیتبار، اقامه شد.