جمعی از کوهنوردان بسیجی به یاد شهدای کوهنورد به قله برف انبار صعود کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، سیصد و پنجاه کوهنورد بسیجی با هدف نمایش وحدت و تلفیق شور ورزشی با شعور معنوی تفکر بسیجی، به قله برف انبار صعود کردند.

برپایی موکب‌های فرهنگی و مذهبی با محوریت موضوع حجاب در قله برف انبار از جمله برنامه‌های این کوهنوردان بود.

قلهٔ برف‌انبار در ۵۰ کیلومتری جنوب شهر قم و در باغ‌های جنوبی روستای فردو از توابع بخش مرکزی شهرستان کهک واقع شده‌است.

این رشته‌کوه از شمال به محدودهٔ روستای فردو، از شرق به محدودهٔ وسف (دهکدهٔ محققین)، از غرب به محدودهٔ رشته‌کوه پلنگ آبی و از جنوب به دهستان جاسب استان مرکزی منتهی می‌شود.

این قله با ارتفاع ۳٬۲۲۴ متر بلندترین نقطهٔ طبیعی در سرتاسر استان قم محسوب می‌شود.