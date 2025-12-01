دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در برنامه گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه قزوین، بر ضرورت بی‌تفاوت نبودن مردم نسبت به مسائل پیرامونی و نقش این فریضه در حفظ نظم، امنیت و فرهنگ جامعه تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین ، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدحسین طاهری گفت: بی‌تفاوتی در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی می‌تواند به هرج‌ومرج منجر شود و ضرر آن به خود مردم بازگردد.

طاهری با اشاره به اهمیت امنیت روانی جامعه خاطرنشان کرد: اگر مردم نسبت به تهدید‌هایی مانند تروریسم یا آسیب‌های اقتصادی و فرهنگی بی‌تفاوت باشند، سلامت و امنیت کشور به خطر می‌افتد.

او تأکید کرد هر فرد در سطح خود، از خانواده تا مدرسه، دانشگاه، مجلس و دولت، وظیفه دارد در برابر منکرات بی‌تفاوت نباشد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، امر به معروف را یکی از اصول عملی دین اسلام دانست و گفت: امیرالمؤمنین (ع) فرموده‌اند همه خوبی‌ها و واجبات در سایه امر به معروف معنا پیدا می‌کند و اگر این اصل نباشد سایر واجبات از بین می‌روند.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری افزود: قرآن نیز بر اقامه نماز تأکید دارد؛ یعنی علاوه بر انجام فردی، باید دیگران را تشویق کرد و محیط را برای عمل به واجبات آماده ساخت.

دبیر ستاد امر به معروف و نی از منکر کشور با اشاره به تاریخچه این نهاد گفت: حضرت امام خمینی (ره) در ۲۲ بهمن ۵۷ دستور تشکیل ستاد امر به معروف را صادر کردند تا نهادی ناظر بر امور شرعی و دینی دولت باشد.

او افزود: پس از آن، رهبر معظم انقلاب در سال ۱۳۷۲ بر احیای این ستاد تأکید کردند و نگاه ایشان مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی است که نظارت دولت بر مردم، مردم بر مردم و مردم بر دولت را مطرح می‌کند.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری با بیان اینکه در کشور‌های پیشرفته تنها درصدی از مردم در حاکمیت مشارکت دارند، گفت: در اسلام همه مردم باید در اداره جامعه دخالت کنند.

او بسیج را نمونه‌ای از این مشارکت دانست که در عرصه‌های جنگ، تولید و سیاست حضور فعال داشته است.

دبیر ستاد امر به معروف و نی از منکر کشور در ادامه افزود: نهی از منکر نیز به معنای مبارزه با ظلم و استبداد است و مردم باید در همه عرصه‌ها مشارکت داشته باشند.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری تأکید کرد: ستاد امر به معروف وظیفه ندارد به‌تنهایی اقدام کند بلکه رویکرد آن بر پایه چهار شعار اصلی منویات رهبر معظم انقلاب، مطالبات مردمی، قانون‌گرایی و تعامل با دستگاه‌ها استوار است.

او با اشاره به پیام اخیر رهبر انقلاب درباره مصرف انرژی گفت: اسراف در کشور بالاست و همه مکلف به کنترل آن هستند. طاهری خاطرنشان کرد: ستاد در هر استان با تعداد محدودی نیرو فعالیت می‌کند و وظیفه اصلی آن ارتباط با دستگاه‌ها و مدیریت نظارت مردمی بر دولت است.

رویکرد ستاد امر به معروف در آموزش و گفتمان‌سازی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشورگفت: ستاد در حوزه ترویج چهار محور اصلی را دنبال می‌کند که شامل آموزش عمومی، آموزش سبک زندگی، آموزش‌های روانشناختی و جامعه‌شناختی و همچنین تربیت پایه آمران معروف است.

او افزود: در سایت ستاد تاکنون پنج مدل آموزشی طراحی شده و در دانشگاه‌ها نیز بیش از ۲۰۰ نشست علمی و کرسی آزاداندیشی با موضوعات کنشگری اجتماعی و مسئولیت‌پذیری برگزار شده است.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری با اشاره به اهمیت آموزش مهارت‌های ارتباطی و دغدغه‌مندی اجتماعی، تأکید کرد: تولیدات رسانه‌ای و برنامه‌های فرهنگی از جمله ساخت ۱۴ قسمت برنامه کودک با همکاری شبکه پویا، بخشی از اقدامات ستاد برای گفتمان‌سازی امر به معروف بوده است.

او امر به معروف را واجبی دانست که علاوه بر امور شرعی، امور عقلی را نیز شامل می‌شود و گفت: رعایت حقوق همسایه، پرهیز از دروغ، رعایت نظم اجتماعی و احترام به والدین و معلمان نمونه‌هایی از معروف‌های عقلی و اجتماعی هستند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور افزود: دایره امر به معروف در اسلام وسیع است و حتی احترام به بنا‌های تاریخی و حیوانات آزاد را نیز در بر می‌گیرد.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری با اشاره به قیام امام حسین (ع) گفت: آن حضرت در جامعه‌ای قیام کرد که مردم نماز و روزه داشتند، اما حکمرانی دینی و ولایت الهی وجود نداشت.

او تأکید کرد: امر به معروف و نهی از منکر باید در همه ابعاد زندگی اجتماعی و سیاسی جاری باشد تا جامعه از انحراف و طاغوت مصون بماند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور خاطرنشان کرد: ستاد امر به معروف وظیفه دارد با سامان‌دهی تشکل‌های مردمی و تقویت آموزش‌ها، فرهنگ مشارکت اجتماعی را گسترش دهد و مردم را در برابر منکرات بی‌تفاوت نگذارد.

تأکید دبیر ستاد امر به معروف بر شنیدن صدای مردم در حکمرانی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: ۱۲۰ دستگاه موجود در نظام در قالب هفت کارگروه سازماندهی شده‌اند تا مصادیق معروف و منکر را شناسایی و حل کنند.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری افزود: وظیفه ستاد بررسی کیفیت خدمت‌رسانی دستگاه‌ها به مردم است، نه مسائل فردی مانند عبادات کارکنان.

او با اشاره به نامه امیرالمؤمنین (ع) به مالک اشتر، تأکید کرد: حاکمیت باید صدای مردم را بشنود و اگر این اتفاق نیفتد، نشان‌دهنده ضعف در حکمرانی است.

او با بیان اینکه نهادینه‌سازی این رویکرد نیازمند کار فرهنگی و همراهی دولت‌هاست، افزود: همه دولت‌ها تا حدی مقاومت می‌کنند، اما باید به نقطه‌ای برسیم که شنیدن صدای مردم تنها به حل مشکل فردی محدود نشود، بلکه آسیب‌شناسی و اصلاح سیستم نیز در دستور کار قرار گیرد.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور خاطرنشان کرد: هدف ستاد این است که دستگاه‌ها علاوه بر پاسخگویی به مطالبات روزمره، ساختار‌های خود را اصلاح کنند تا مشکلات به صورت ریشه‌ای برطرف شود.

تأکید دبیر ستاد امر به معروف بر نقش خانواده و مسئولیت‌پذیری اجتماعی

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: وظیفه ستاد مبارزه مستقیم با فساد نیست، بلکه دریافت گزارش‌های مردمی و انتقال آنها به دستگاه‌های مسئول و پیگیری تا حصول نتیجه است.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری افزود: ستاد واسطه‌ای است میان مردم و دولت تا بی‌تفاوتی در جامعه از بین برود و صدای مردم شنیده شود.

او با اشاره به فرمایش امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر اینکه جامعه‌ای بدون امر به معروف جامعه‌ای مرده است، تأکید کرد: مسئولان باید دغدغه‌های مردم را جدی بگیرند و برای اصلاح جامعه تلاش کنند.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور افزود: رهبر معظم انقلاب نیز همواره بزرگ‌ترین منتقد نظام بوده‌اند و مشکلات را دقیق بیان کرده‌اند؛ از جمله هشدار درباره تهاجم فرهنگی که امروز آثار آن مشهود است.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری با بیان اینکه بنیان خانواده اساس استحکام جامعه است، گفت: موضوعات آموزشی و فرهنگ‌سازی باید بیش از گذشته تقویت شود.

او افزود: ستاد در حوزه‌های مختلف از جمله خانواده متعالی، حیا، تربیت مربی و سامان‌دهی جامعه زنان ورود کرده است.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری با اشاره به تعبیر رهبر انقلاب درباره زنان نخبه تمدن‌ساز گفت: جمهوری اسلامی به زنان هویت بخشیده و امروز شاهد حضور گسترده آنان در دانشگاه‌ها، عرصه پزشکی، ادبیات و فرهنگ هستیم.

او تأکید کرد: بسیاری از نخبگان و سرداران رشید انقلاب از دامان مادران تربیت شده‌اند و این نشان‌دهنده جایگاه ویژه مقام مادری در اسلام است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در ادامه افزود: برای تقویت بنیان خانواده لازم است دستگاه‌ها در مجموعه‌های خود مهدکودک داشته باشند تا مادران ناچار نباشند فرزندانشان را در مراکز دیگر و ساعات طولانی رها کنند.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری خاطرنشان کرد: ستاد در این زمینه نقش واسطه‌ای دارد و با جمع‌آوری نظرات استان‌ها و ارائه به مراجع ذی‌ربط، به اصلاح قوانین و رفع مشکلات کمک می‌کند.

تأکید دبیر ستاد امر به معروف بر هویت تاریخی و نقش خانواده در جامعه

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور گفت: هویت تاریخی ملت ایران ریشه در خانواده‌محوری دارد و این موضوع از دوران باستان تا امروز در آثار و سنگ‌نوشته‌ها مشهود است.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری افزود: زنان فرهیخته و عفیف در ایران باستان جایگاه ویژه‌ای داشته‌اند و حتی در آثار تاریخی، نقش آنان در فرزندآوری و خانواده‌محوری به تصویر کشیده شده است.

او جمعیت را یکی از ارکان امنیت و حاکمیت دانست و هشدار داد که بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند به تغییر هویت فرهنگی و زبانی ملت‌ها منجر شود.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری با انتقاد از رواج معماری غیرایرانی در شهر‌ها گفت: معماری سنتی ایران نشان‌دهنده فرهنگ خانواده‌محور بوده و باید حفظ شود، چرا که هر منطقه ایران در گذشته هویت خاص خود را در معماری، پوشش، لهجه و غذا داشته است.

اوافزود: اگر این هویت‌ها به بهانه فرهنگ جهانی از بین برود، جامعه بی‌هویت خواهد شد و قدرت اراده خود را از دست می‌دهد.

حجت الاسلام و المسلمین طاهری تأکید کرد: انقلاب اسلامی ایران با جداسازی اسلام ناب از اسلام آمریکایی توانست صدای مقاومت را در جهان بلند کند و امروز حتی در دانشگاه‌های ژاپن زبان فارسی به‌عنوان زبان انقلاب شناخته می‌شود.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور با اشاره به فرمایش رهبر معظم انقلاب درباره تبدیل زبان فارسی به زبان علم گفت: همان‌گونه که روزی عربی زبان علم جهان بود و امروز انگلیسی جای آن را گرفته، باید تلاش کنیم زبان فارسی نیز جایگاه علمی جهانی پیدا کند.

او خاطرنشان کرد: حفظ هویت تاریخی، تقویت خانواده، توجه به نقش زنان و پاسداشت معماری و فرهنگ ایرانی-اسلامی از مهم‌ترین رویکرد‌های ستاد امر به معروف است و جامعه باید نسبت به این میراث ارزشمند حساس باشد.