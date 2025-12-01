پخش زنده
امروز: -
تیم ملی بدنسازی و پرورش اندام کشورمان پس از کسب عنوان نایب قهرمانی در دو بخش آماتور و حرفهای در رقابتهای جهانی عربستان به میهن بازگشت.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در رقابتهای بدنسازی و پرورش اندام قهرمانی جهان که ۶ تا ۹ آذر در شهر دمام عربستان برگزار شد، نمایندگان ایران ۲۸ نشان رنگارنگ طلا، نقره و برنز کسب کردند.
ملی پوشان بدنسازی و پرورش اندام ایران در مسابقات قهرمانی جهان در فیتنس چلنج، بادیکلاسیک، کاپل، فیتمدل و فیزیک، جایگاه نایبقهرمانی بخش آماتور بزرگسالان مقابل حریفان به میدان رفتند.
در بخش تیمی نیز تیم اسپید فیت ایران قهرمان جهان شد و تیم فیزیک به عنوان نایب قهرمانی دست پیدا کرد.
کاروان بدنسازی و پرورش اندام کشورمان با شعار «ایران همیشه قهرمان» در این رویداد جهانی حضور یافت.
همچنین نشان آوران بخش نیمه حرفهای مسابقات جهانی عربستان مجوز حضور در رقابتهای حرفهای جهان کسب کردند.