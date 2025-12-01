پخش زنده
استاندار البرز گفت: پژوهش چراغی است که مسیر آینده را روشن کرده و فناوری را به واقعیت تبدیل میکند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای البرز، استاندار البرز در پیامی که در مراسم اختتامیه هفته پژوهش توسط معاون توسعه مدیریت و منابع او قرائت شد، پژوهش و فناوری را زیربنای توسعه پایدار دانست و بر ضرورت همافزایی دانشگاهها، صنعت و مراکز تحقیقاتی تأکید کرد.
مجتبی عبداللهی در این پیام اشاره کرد: پژوهش و فناوری یک رویداد مقطعی نیست؛ بلکه جریان حیاتی توسعه پایدار استان البرز و کشور به شمار میرود. پژوهش چراغی است که مسیر آینده را روشن کرده و فناوری را به واقعیت تبدیل میکند.
او افزود: در هفته پژوهش شاهد همافزایی میان دانشگاهها، مراکز تحقیقاتی، صنعت و جوانان خلاق بودیم؛ ظرفیت ارزشمندی که باید با حمایت و اعتماد به پژوهشگران، به محصولاتی اثرگذار در زندگی مردم تبدیل شود.
عبداللهی با تاکید بر ضرورت مسئلهمحور بودن پژوهشها تصریح کرده است: پژوهش باید پاسخی به نیازهای جامعه باشد و دانشگاه، دولت و صنعت باید در کنار یکدیگر قرار گیرند تا این چرخه کامل شود.
استاندار البرز در پایان این پیام ضمن قدردانی از برگزارکنندگان و پژوهشگران بیان کرده است: امید است این رویداد نقطه آغاز حرکتی بزرگتر باشد و الهامبخش نسلی شود که آینده ایران را با علم و نوآوری میسازد.