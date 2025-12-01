پخش زنده
پیام دلجویی و تسلیت رهبر انقلاب درپی فوت همسر و آسیبدیدگی فرزندان آقای سقاب اصفهانی معاون رئیسجمهور در حادثه دردناک پیشآمده، به وی ابلاغ شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، در پی تماس تلفنی از سوی دفتر مقام معظم رهبری با آقای «اسماعیل سقاب اصفهانی»، معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی، پیام دلجویی و تسلیت رهبر انقلاب درپی فوت همسر و آسیبدیدگی فرزندان ایشان در حادثه دردناک پیشآمده، به وی ابلاغ شد.
معاون رئیس جمهور در این تماس از ابراز محبت رهبر معظم انقلاب تشکر کرد.