نمایندگان ایران در مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی مسابقات بین المللی تنیس روی میز ایتالیا مقابل حریفان نتیجه را واگذار کردند و حذف شدند.



به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی جدول انفرادی مسابقات بین‌المللی ایتالیا برگزار شد و نمایندگان ایران با شکست مقابل حریفانی از فرانسه و کره جنوبی از مسابقات کنار رفتند.

نیما عالمیان مقابل استبان دور از فرانسه با نتیجه سه بر یک شکست خورد و حذف شد.

شیما صفایی نیز در مرحله یک‌سی‌ودوم نهایی مقابل چویی از کره جنوبی با نتیجه سه بر صفر شکست خورد و از این رقابت‌ها کنار رفت.