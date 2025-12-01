پخش زنده
نمایندگان ایران در مرحله یکسیودوم نهایی مسابقات بین المللی تنیس روی میز ایتالیا مقابل حریفان نتیجه را واگذار کردند و حذف شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مرحله یکسیودوم نهایی جدول انفرادی مسابقات بینالمللی ایتالیا برگزار شد و نمایندگان ایران با شکست مقابل حریفانی از فرانسه و کره جنوبی از مسابقات کنار رفتند.
نیما عالمیان مقابل استبان دور از فرانسه با نتیجه سه بر یک شکست خورد و حذف شد.
شیما صفایی نیز در مرحله یکسیودوم نهایی مقابل چویی از کره جنوبی با نتیجه سه بر صفر شکست خورد و از این رقابتها کنار رفت.