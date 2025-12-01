

به گزارش به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران ؛ عملیات زباله‌برداری پشته‌ها و پوشش سالن کمپوست کارگاه تنکابن با کاور روباز آغاز و با اجرای برنامه‌های ساماندهی پسماند، روند ساماندهی پسماند شهرستان تنکابن وارد مرحله جدیدی شد

این اقدام که با هدف کاهش مشکلات زیست‌محیطی و ارتقای بهداشت عمومی انجام می‌شود بخشی از طرح جامع ساماندهی پسماند در شهرستان به شمار می‌رود.

کارشناسان تأکید کردند اجرای این طرح‌ها نشان‌دهنده عزم جدی مدیریت شهری برای حل معضل دیرینه پسماند در منطقه است و با ادامه این روند، شرایط زیست‌محیطی و خدمات شهری در تنکابن به شکل محسوسی بهبود خواهد یافت.

طرح ساماندهی پسماند تنکابن تنها به زباله‌برداری و پوشش سالن کمپوست محدود نخواهد شد، بلکه برنامه‌های تکمیلی شامل بهسازی زیرساخت‌های کارگاه، ارتقای تجهیزات و آموزش نیرو‌های تخصصی نیز در دستور کار قرار دارد تا مدیریت پسماند شهرستان به شکل پایدار و اصولی دنبال شود.

اجرای این طرح‌ها علاوه بر کاهش آلودگی و بهبود شرایط زیست‌محیطی، زمینه‌ساز جلب اعتماد و مشارکت بیشتر مردم در مدیریت پسماند خواهد بود و با فرهنگ‌سازی مناسب، می‌تواند به الگویی موفق برای سایر شهر‌های استان تبدیل شود.