اعتبار ۶۴۲ میلیارد ریالی برای توسعه راههای بوکان
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای شهرستان بوکان از اجرای گسترده پروژههای روکش آسفالت در محورهای اصلی و روستایی این شهرستان و آغاز چند طرح جدید زیرساختی خبر داد
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای آذربایجان غربی
؛سهیل خسروی رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای بوکان با تشریح اقدامات انجامشده در حوزه راههای روستایی طی سال جاری گفت:عملیات روکش آسفالت راه روستایی کوچک اطمیش به طول ۳.۶ کیلومتر، دوکچی به طول ۳ کیلومتر و محور گلولان سفلی – گلولان علیا به طول ۵.۷ کیلومتر به اجرا درآمده است.
وی مجموع اعتبار هزینهشده برای این بخش را ۵۵ میلیارد تومان اعلام کرد و با اشاره به پروژههای انجامشده در محورهای اصلی شهرستان تصریح کرد:
در مجموع ۲۱.۵ کیلومتر روکش آسفالت در مسیرهای نوبار (در قالب دو قرارداد به طول ۷ کیلومتر)، سد شهید کاظمی (۱.۵ کیلومتر)، بوکان – شاهیندژ (۱.۵ کیلومتر)، احمدآباد – ینگیکَند (۳.۵ کیلومتر) , حمامیان (۳.۵ کیلومتر) و بوکان – سقز (۴.۵ کیلومتر) اجرا شده است.
وی افزود: پروژه راه سد به سمت باغ و بیتولی به طول ۳.۵ کیلومتر نیز در حال اجراست و با تکمیل آن، بخش دیگری از نیازهای زیرساختی منطقه پوشش داده میشود.
رئیس اداره راهداری و حملونقل جادهای بوکان مجموع اعتبار هزینهشده برای عملیات روکش آسفالت در محورهای مواصلاتی این شهرستان را ۶۴۲ میلیارد ریال عنوان کرد.
خسروی با تأکید بر اینکه بهسازی و روکش آسفالت راهها از مطالبات جدی مردم در مناطق روستایی بوکان است، اظهار داشت: با اجرای این پروژهها، سطح خدماترسانی در بخش حملونقل بهطور قابلتوجهی ارتقا یافته و امکان جابهجایی ایمنتر محصولات کشاورزی و تردد روزانه ساکنان فراهم شده است.