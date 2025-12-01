تحقق ۷۰ درصدی مصوبات سفر شرق مازندران
۷۰ درصد مصوبات سفرهای استاندار به شهرستانهای نکا و بهشهر اجرایی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران
؛ استاندار مازندران در نشست بررسی روند اجرای مصوبات سفرهای استانی گفت: بعد از گذشت سه ماه از سفر به شهرستانهای نکا و بهشهر حدود ۷۰ درصد از مصوبات سفر به این دو شهرستان اجرایی شده است
مهدی یونسی رستمی افزود: ۲۰ کیلومتر از مسیرهای روستایی این منطقه تاکنون زیرسازی شده و ۲۰ کیلومتر دیگر نیز برای اجرا در برنامه قرار دارد.
او با بیان اینکه طرح پل کیاسر - بهشهر با پیشرفت ۹۰ درصدی تا دهه فجر به بهرهبرداری میرسد، ساخت راهدارخانه جدید در منطقه را از مصوبات مهم سفر اعلام کرد و گفت: عملیات اجرایی ساخت راهدارخانه هماکنون در حال انجام است.
یونسی رستمی افزود: در حوزه آبرسانی نیز مجتمع آبرسانی عُشرِستاق به مرحله تکمیل رسیده و عملیات آبرسانی به ۱۱ روستا در جریان است
او ادامه داد: اجرای عملیات آسفالت ۱۷ روستا در بخش یانهسر شهرستان بهشهر ادامه دارد و آسفالت محور کُوا و دیگر مسیرهای روستایی نیز در مراحل پایانی است.
استاندار مازندران با بیان اینکه هیچ مصوبهای بلاتکلیف نخواهد ماند، گفت: تمامی وعدهها و تعهدات سفرهای روستایی تا پایان کار بهطور کامل اجرا میشود.
یونسیرستمی گفت: دور جدید سفرهای روستایی در شرق استان آغاز شده و هدف از برگزاری این نشستها، بررسی دقیق روند اجرای تعهدات و رفع موانع احتمالی است.
وی افزود: تعهدات را تا لحظه تحقق دنبال خواهم کرد و همه مصوبات باید صددرصد به مرحله نهایی برسند.
یونسیرستمی ادامه داد: زمانبندی جلسات طوری طراحی شده که هیچ طرحی نیمهتمام باقی نماند و همانگونه که به مردم قول دادهام، بر انجام تعهدات پایبند هستم و خواهم بود.