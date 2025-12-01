

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، در ادامه بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان ۲۰۲۵ دوشنبه شب تیم ملی ایران با نتیجه ۳۰ - ۲۱ مقابل سنگال شکست خورد.

در جدول گروه دو تیم های مجارستان، سوئیس و سنگال در رده های اول تا سوم قرار گرفتند و به دور دوم گروهی راه یافتند و تیم ایران در رده چهارم قرا گرفت و راهی پرزیدنت کاپ شد.



تیم ملی هندبال بانوان کشورمان در ادامه مسیر حضورش در مسابقات قهرمانی جهان ۲۰۲۵ در مرحله پرزیدنت کاپ با تیم‌های اروگوئه، پاراگوئه و کرواسی همگروه شد.

این تیم اولین بازی خود در مرحله گروهی را در گروه دوم برابر تیم سوئیس با نتیجه ۳۴ بر ۹ واگذار کرد. شاگردان سیائورا در دومین بازی خود برابر تیم مجارستان تیم پنجم زنان جهان با اختلاف گل و با نتیجه ۴۷ بر ۱۳ مغلوب شد.

تیم ملی هندبال بانوان ایران که قبلاً دو بار سابقه حضور در مسابقات قهرمانی جهان را داشته، برای سومین بار متوالی به عنوان یکی از چهار تیم برتر آسیا و با هدایت آنا کریستیانا سیائورا، سرمربی پرتغالی خود در بیست و هفتمین دوره رقابت‌های قهرمانی جهان زنان شرکت کرده است.

فاطمه خلیلی، زهرا افشاری، مینا وطن پرست، ساناز رجبی، حانیه کریمی، فاطمه مریخ، هدیه حافظ، ستاره رحمانیان، مژگان قهرمانی، نسترن گودرزی فراهانی، حدیثه نوروزی، عطیه شهسواری، آرزو کیانی آرا، بهار ایزدگشب، آسمان بدوی و سیده لیلا حسینی ۱۶ بازیکن تیم ملی هندبال بانوان ایران در مسابقات قهرمانی زنان جهان هستند. مریم رضائیان (سرپرست)، آنا کریستیانا سیائورا (سرمربی)، نشمین شافعیان و مریم فخری (مربیان) و اکرم حبیب لو (فیزیوتراپ) کادر تیم ملی هندبال بانوان ایران را تشکیل می‌دهند.

بیست و هفتمین دوره مسابقات هندبال زنان قهرمانی جهان از ۵ تا ۲۳ آذرماه با حضور ۳۲ تیم در شهر‌های دورتموند، اشتوتگارت و تریر آلمان و روتردام و دن بوش هلند برگزار می‌شود.