مدارس و مراکز آموزشی استان کرمان سه‌شنبه و چهارشنبه طبق برنامه هفتگی و روال معمول فعالیت خواهند داشت.

به گزارش خبر گزاری صداوسیما مرکز کرمان، فرحبخش مدیرکل آموزش و پرورش استان در جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی استان اعلام کرد: مدارس استان سه‌شنبه و چهارشنبه طبق برنامه هفتگی و روال معمول دایر خواهند بود .

بنا بر اعلام روابط عمومی آموزش و پرورش، مدارس استان کرمان اواخر هفته گذشته دو روز تحت تاثیر آلودگی هوا و انتشار ویروس‌های فصلی، برای رعایت حال دانش آموزان و معلمان، غیر حضوری دایر بودند.