رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس از تداوم پایش واحد‌های تولید آسفالت و شن و ماسه جهت کنترل کیفیت هوا در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛ فهیمه قمری با اعلام این خبر گفت: با توجه به شرایط آلودگی هوای شهر سلماس، صنایع مؤثر بر کیفیت هوا به طور مستمر توسط کارشناسان این اداره مورد پایش و سنجش خروجی قرار می‌گیرند.

وی با اشاره به اجرای برنامه‌های ماهانه پایش در شهرستان سلماس افزود: این اقدامات به صورت هدفمند و برنامه ریزی شده در دستور کار ویژه اداره حفاظت محیط زیست شهرستان سلماس قرار دارد.

قمری تأکید کرد: تمامی واحد‌های صنعتی و مراکز خدماتی موظف‌اند با انجام بررسی‌های فنی، نسبت به اصلاح و استانداردسازی منابع آلاینده خود اقدام کنند.

وی تصریح کرد: در راستای کنترل وکاهش آلودگی هوا یکی از واحد‌های شن وماسه وآسفالت شهرستان سلماس تا زمان رفع آلودگی تعطیل گردید.