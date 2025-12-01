پخش زنده
سخنگوی فدراسیون فوتبال اعلام کرد: جمع بندی نهایی برای حضور نمایندگان ایران در مراسم قرعه کشی جام جهانی ۲۰۲۶ سه شنبه ۱۱ آبان گرفته خواهد شد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، امیرمهدی علوی، سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره حضور نمایندگان ایران در قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ گفت: قرار است فردا تا ساعت ۱۴ پس از جمعبندی نهادهای مختلف، تصمیم نهایی فدراسیون فوتبال درباره حضور نمایندگان ایران در مراسم قرعهکشی گرفته شود.
وی افزود: منتظر قرعهکشی جامجهانی در روز جمعه ۱۴ آذر هستیم و پس از آن مذاکرات بالقوهای که در یک ماه اخیر با تیمهای مختلف داشتهایم بالفعل خواهد شد.
سخنگوی فدراسیون فوتبال یادآور شد: این اعتقاد وجود دارد که حضور سرمربی تیم ملی در مراسم قرعهکشی میتواند به مذاکرات با تیمهای دیگر برای بازیهای تدارکاتی کمک کند. نتیجه حضور نمایندگان ایران در مراسم قرعهکشی فردا تا ساعت ۱۴ مشخص خواهد شد.
قرعهکشی جام جهانی ۲۰۲۶ جمعه ۱۴ آذر ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق امریکا و ۳۰: ۱۹ به وقت تهران در مرکز هنرهای نمایشی جان اف. کندی در واشنگتن دی سی برگزار خواهد شد.